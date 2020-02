SUUR NIMEKIRI ⟩ Koroonaviiruse tõttu on ära jäänud hulgaliselt tähtsaid spordisündmusi

Koroonaviirus on jõudnud Hiinast Euroopasse. Lisaks Hiinale on Aasias tõeline paanika veel Lõuna-Koreas ja Jaapanis. Viiruselevikul on tohutu mõju ka rahvusvahelisele spordikalendrile. Ära on jäänud, või edasi lükatud on väga palju tähtsaid tippvõistlusi.