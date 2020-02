ROPP VEDAMINE ⟩ Briti «Rambo» on seisnud kümme korda surmaga silmitsi ja eluga pääsenud

37-aastane Wes Grant elab naise ja kahe lapsega Suurbritannias, Devonis. Endine mereväelane on hetkel maailmameister kulturismis ning nüüd on Wesile antud tiitel «the luckiest man alive» ehk tal on «elus kõige enam vedanud».

Wes on surmasuust pääsenud kümnel korral, eluohtlikud olukorrad ja juhtumid ulatuvad mehe lapsepõlve.

«Võin kindlameelselt nõustuda, et õnn on olnud minu poolel ja loodan, et see jätkub,» kinnitas Wes briti meediale. «Mul on olnud palju nappe pääsemisi ja olen mitu korda surma eest põgenenud. See ulatub lapsepõlve,» täpsustas ta ja lisas, et on ellujääja. «Ehkki asjad pole alati sujunud, olen ma siiski siin.»

Wes Grant kasvas üles Lõuna-Aafrika Vabariigis ning oli juba lapsest saati seiklushimuline. FOTO: Matt Marsh/SWNS/Scanpix

Wes kasvas üles Lõuna-Aafrikas ning on lapsest saati olnud väga «seiklusliku eluviisiga». Esimene kord sattus Wes surmaga silmitsi raskes jalgrattaõnnetuses, kus ta end asfaldi peal tõsiselt vigastas.

16-aastaselt sai Wes hirmsad haavad maastikupõlengus, milles oleks ta peaaegu oma jalad kaotanud. «Olime koolilaagri sõuderetkel, olin 16-aastane kui sattusin maastikupõlengu keskele ja kõik mu varbad sulasid kokku,» kirjeldas Wes.

Tal vedas, sest tema sõbral õnnestus Wes liivaalale tõmmata. «Siis tuli massiivne Lõuna-Aafrika tuletõrjuja ja viis mu ohutusse kohta. Pärast seda oli mul operatsioon jalgade päästmiseks ja pidin jälle kõndima õppima,» rääkis endine mereväelane.

17-aastase koolipoisina kasutas Wes riietusruumi kapis deodoranti, mis (täpsemate kirjelduseta - toim) millegagi reageeris, süttis ning mehe kogu näo põlema pani. Seejärel õppis ta kodumaal raha teenimiseks tulepuhujaks, mis viis järgmise tulega seotud õnnetuseni. Olukord hõlmas kliimaseadet ja kütust, mille tagajärjel oli noor Wes kolmandat korda elus leekides.

Musklimees Wes Grant käis kahel Afganistani tuuril, kus ta sattus mitmel korral eluohtlikku olukorda. FOTO: Matt Marsh/SWNS/Scanpix

Wes meenutas lisaks, et elades Lõuna-Aafrikas tulistati tema suunas ja ühel korra pussitati meest, kui ta lähenes kahtlase väljanägemisega autole, kuuskantvõtmega. «Mind viidi kiiruga haiglasse, kuna mind pussitati selga, abaluu juurde, mis läks napilt mööda kopsust. Iga väike liigutus vasakule või paremale oleks võinud saada saatuslikuks,» rääkis Wes.

2006. aastal lahkus Wes Lõuna-Aafrika Vabariigist ja liitus Kuningliku mereväega. 2009. aastal saadeti ta esimest korda Afganistani.

«Sa oled treenitud olema võitlusmasin. Esimene tuur oli aga üsna konarlik,» meenutas Wes ja kirjeldas oma esimest kontakti, kus valveposti juures oli hiljem just tema all olev ala kaetud kuuliaukudega.

«Teine tuur oli rohkem suunatud Afganistani vägede väljaõppele ja juhendamisele, kuid siiski oli vigastusi ja surmajuhtumeid,» rääkis Wes, kes jäi oma teisel tuuril ootamatult haigeks ja ta viidi Suurbritannia haiglasse.

Wes Grant haigusestus Afganistani tuuril ning ta viidi Suurbritannia haiglasse. Seal kohtas mees oma tulevast abikaasat Hollyt. FOTO: Matt Marsh/SWNS/Scanpix

«Mul oli insult ja ühel hetkel läksin lihtsalt pimedaks. Asjad läksid aina tumedamaks ja mind viidi haiglasse. Mul oli verehüüve, mis läbis mu südames kaks kambrit ja liikus edasi kaela. Verevoolu puudumine põhjustas nägemiskahjustusi umbes üheksaks tunniks ja peatas kogu vere liikumise minu ajusse.» Wesile anti 50/50 võimalus operatsioonist elusana välja tulla.

Pärast seda oli aga Wesil natuke õnne, sest ta kohtas haiglas, kus talle operatsioon tehti, oma tulevast abikaasat. Wes sai terveks ning naasis üksusesse, kus veetis oma mereväekarjääri viimase aasta lennuõppe instruktorina.

«Olin langevarjuinstruktorite meeskonnas — tegin arvatavasti umbes 260 hüpet,» pakkus Wes, kuid ühel korral murdusid kaks tema langevarju nööri. «See oleks võinud lõppeda katastroofiga,» nentis mees.

«Tõeline õnneseen» Wes Grant tegeleb nüüd kulturismiga, töötab ihukaitsjana ning kasvatab koos abikaasaga kahte last. FOTO: Matt Marsh/SWNS/Scanpix

Pärast sõjaväest lahkumist 2013. aastal liitus ta merejulgeoleku sektoriga, mis kaitseb laevu ja ja sattus silmitsi piraatidega. «Pakkusime piraatidele kütust, et nad lahkuks, kui nad just laeva pantvangi ei võtnud või meie pihta ei tulistanud,» rääkis Wes, kes jäi ka piraatide relvade ette.

Seejärel hakkas Wes ihukaitsjaks ja on praeguseks töötanud staaride, rikaste klientide ja isegi kuningliku perekonna liikmete turvameeskonnas. Wes tegeleb ka kulturismiga. Tema nimel on Universumi meistrivõistluse tiitel, maailmameistri tiitel ja Suurbritannia meistritiitel.

Wesi sõnul on eluohtlikud situatsioonid muutunud tema elu tavapäraseks osaks. «Mu naine Holly on minu absoluutne kalju ja ta on mu elustiili tõttu halliks läinud. Kuid see, mis minu elus toimub, on lihtsalt muutunud uueks normaalsuseks,» tõdes mees lõpetuseks.