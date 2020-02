Elon Muski naine Grimes: laps otsustab tulevikus ise, mis soost olla tahab

Miljardärist leiutaja Elon Musk ja lauljanna Grimes tegid lapseootuse teatavaks alles mõne nädala eest. Instagrami üsna metsiku pildi postitanud naine oli sel hetkel juba seitse kuud rase ning ei varjanud intrigeerivaid mõtteid.

Klassikaline küsimus Twitteris, kas tulekul on poiss või tüdruk, sai üllatava vastuse. «Ta võib oma saatuse ja identiteedi üle ise otsustada,» sõnas lauljanna, kes tavaelus esineb Claire Boucheri nime all.

See tähendab, et tema kohta ei kasutata he/her viidet, vaid sooneutraalselt they'd. Nii on võsukese teha, kas ta vanemaks seades otsustab olla naine või mees. Kas lauljanna on aga emaks saamise pärast ärevuses? «Ikka,» kinnitas Grimes.

Varasematel piltidel puistas Grimes väga ausalt südant. Pilt, millega rasedusest avalikkusele teada anti, eemaldati tsensuurireeglite pärast. «Mõtlesin neid (rindu) tsenseerida, aga see pilt oleks nii palju vähem metsik,» seletas ta.

«Pealegi titeootus on väga metsik ja sõjakas olukord,» põhjendas Grimes. Lauljannal tuli just välja uus album. Ühes postituses ta isegi vabandas, et ei ole lapseootuse tõttu sellest palju rääkinud.