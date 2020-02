ÜLEVAADE ⟩ Kellele ennustatakse võitu ja keda fännavad välismaalased? Eesti Laulul on üks väga kindel soosik

1. «Only Dream», esitaja Inger

Inger on Eesti Laulul teist korda ning kuigi ta eestlastele meeldib, on välismaa vaatajad tema laulu ja esituse osas nii leiged, et on ta lausa kahes hääletuses viimaseks pannud. Kihlveoportaalid ennustavad teda aga esinelikusse.

2. «Young», esitaja Rasmus Rändvee

Rändvee on Eesti Laulul kolmandat korda ning jõuab ilmselt samuti esinelikusse, heal juhul lausa «superfinaali» ehk kolme parema sekka. Välismaalased teda üleliia ei armasta.

3. «By My Side», esitaja Stefan

Kaks aastat järjest kolmanda koha saanud Stefan paigutatakse seekord tahapoole. Kihlveoportaalid ennustavad teda viiendaks või kuuendaks, fännidele see lugu peale ei lähe.

4. «Majakad», esitaja Synne feat. Väliharf

Kuigi Sünne eestlastele meeldib, ennustatakse teda edetabeli viimasesse otsa. Mitme portaali eurovisioonifännid pole aga konsensusele jõudnud, mida nad Sünnest arvavad.

5. «I'm Sorry. I Messed up», esitaja Uudo Sepp

Uudo jääb ilmselt Sünnega enam-vähem samale pulgale. Välismaalastele lugu ei meeldi.

6. «What Love Is», esitaja Uku Suviste

Uku on ilmselt ainus, kes võib tänavu Jaagupile mingitki konkurentsi pakkuda, kuid vaevalt tal see õnnestub. Nii kihlveoportaalid kui ka välismaa eurovisioonifännid paigutavad Uku kindlalt teiseks, just nagu eelmiselgi aastal.

7. «Out In Space», esitaja Shira

Tänavune üllataja Shira jääb ilmselt kuskile keskele, kuid fännidele meeldib lugu väga. Ilmselt pole eestlased tema jaoks lihtsalt veel päris valmis.

8. «Write About Me», esitaja Anett x Fredi

Anett ja Fredi on teised tänavused üllatajad, ent edu neile ei ennustata (muidugi on iseenesest juba finaali jõudmine edu märk). Välismaa fännidele pole lugu samuti muljet avaldanud.

9. «Beautiful Lie», esitaja Jaagup Tuisk

Uus tulija Jaagup on nii kindel favoriit, et see tõotab lausa ohtlikuks muutuda: kui keegi tema võidus ei kahtle, võivad ta fännid hääletamata jätta. Igatahes pole Jaagupi peale erilist mõtet raha panustada, kuna ta võitu peetakse nii tõenäoliseks, et sellega ei saa isegi teenida. Ka fännid hääletavad ta väga kindlalt esikohale, ületades lähimat konkurenti pea kolmekordselt.

10. «Üks kord veel», esitaja Traffic

Varemgi Eesti Laulul edukalt osalenud Traffic jääb ilmselt kuskile keskpaika. Ka välismaalaste poolehoid on igatepidi keskmine.

11. «Georgia (On My Mind)», esitaja Egert Milder

Milderi lugu läheb välismaalastele enam-vähem peale, aga finaalis ennustatakse teda pigem viimaste sekka.

12. «Break Me», esitaja Laura

Kaks korda Eurovisioonil käinud Laurat ennustatakse tänavu finaalis täitsa kindlalt viimasele kohale. Fännid on natuke lahkemad – küllap nostalgilised.