PILDID ⟩ Venemaa lasteaialapsed karastavad end talvel külma veega

Selle käivitas 41-aastane kasvataja ja ujumistreener Oksana Kabotko, kelle sõnul olid paljud selles lasteaias käivad lapsed talvel haiged ja ta otsustas neid karastama hakata, kirjutab siberiantimes.com.

Lapsed, kellel on jalas vaid aluspüksid ja saunajalatsid, viiakse rohkem kui miinus 10 kraadi juures lasteaia hoovi, kus nad endale ämbritäie jääkülma vett kaela valavad. Enne seda on nad mõne minuti saunas, et neil välja minnes liiga külm ei oleks.

Venemaa Krasnojarski lasteaialapsed soojendamas end saunas enne õue külma veega karastama minemist FOTO: ILYA NAYMUSHIN/REUTERS/Scanpix

Kabotko teatel on selline karastamine aidanud, sest lapsed on üha vähem haiged. Lisaks külma veega karastamisele õpetatakse neile lastele jahedas võimlemist ja sauna võtmist.

Praegu käib selles lasteaias 150 last vanuses 2 – 7 eluaastat.

Enne külmavee programmi alustamist kontrollitakse laste tervist ja arst annab iga lapse vanemale tõendi, et laps on terve ja tohib end külma veega karastada. Külma vee valamisega alustataks septembris kui on veel üsna soe ja jätkatakse kevadeni.

Venemaa Krasnojarski lasteaialapsed karastavad end talvel õues külma veega FOTO: ILYA NAYMUSHIN/REUTERS/Scanpix

Kabotko sõnul on nende lasteaia kasvandikud endale koos vanematega külma vett kaela kallanud ka siis, kui väljas on miinus 30 kraadi.

Ta jätkas, et end karastavad lapsed on rõõmsameelsemad, optimistlikumad ja tasakaalukamad.

«On neid, kes arvavad, et külm vesi mõjub laste tervisele halvasti ja lapsed võivad raskelt haigeks jääda. Tegelikul on kõik vastupidi, külm karastab ja lapsed on vähem haiged,» selgitas kasvataja.

Ta tõi näiteks Sotši arsti Vladimir Haritonovi, kes uuris end külma veega karastanud üliõpilasi ja leidis, et end karastanud noored ei ole aastaid haiged olnud.

Venemaal on külma veega karastamine ja taliujumine väga populaarsed.

Üle ühe miljoni elanikuga Krasnojarsk on linn Venemaal, Krasnojarski krai keskus. Asub Ida-Siberis Jenissei ülemjooksul Novosibirskist idas, olles Siberis suuruselt kolmas linn.

Krasnojarskis on parasvöötme mandriline kliima külma talve ja sooja suvega. Aasta keskmine õhutemperatuur on +1,6 kraadi, jaanuari keskmine temperatuur on −15,5 kraadi ja juuli keskmine temperatuur on +18,7 kraadi.