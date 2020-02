Eesti instamodell annab kuuma pildiga «vibreerimiseks» juhiseid

Elken figureeris viimati meedias, kui kandideeris Kanal 2 reisisaatesse «Rööparalli». Seal tal eelvoorust edasi pääseda ei õnnestunud.

Nüüd jagas instakaunitar pilti, kus poseerib napis trikoos ning jagab omamoodi juhiseid vibreerimise kohta: «Vibrate higher,» kirjutas ta pildi alla. Kuna esialgu jääb ebaselgeks, miks me kõrgemalt vibreerima peame, otsis Elu24 abi ekspertidelt.

Joogaõpetaja Kreet Rosin rääkis mõne aasta eest Elu24-le, et vibratsiooni tõstmine aitab suurendada imede kogemise võimet. Tema jutu järgi on kõigel energia, millel on omakorda vibratsioon, nii et selle tõstmise eest tasub hoolt kanda. «Üks kiiremaid teid soovituni on tänulikkus. Ja aegajalt võiks endale meenutada, et iga kogemus on millekski hea — vähemalt vaimse enesearengu mõttes,» õpetas ta.

Ka välismaine elustiiliblogi theholisticingredient.com pakub välja variante, kuidas oma vibratsiooni tõsta: ole oma mõtetest teadlik, leia midagi ilusat ja hinda seda, joo vett, söö teadlikult, mediteeri, ole tänulik ja lahke.

Terapeut Kadi Kütt on samuti kinnitanud, et erinevatel emotsioonidel on erinevad vibratsioonid, vahendas Sõbranna. «Kõige kõrgem ja ühtlasem on see armastusel, tänulikkusel ja kaastundel. Siis kiirgab süda tugevaid ja ühtlasi laineid,» selgitas Kütt, miks on hea kõrgelt vibreerida.