Vaata, milliste itaaliapäraste magustoitudega tasub oma kallimat naistepäeval üllatada

Esikoht tiramisule

Tiramisu on kihiline magustoit, mis tõmbab käima sõna otseses mõttes. Itaaliakeelne fraas tira mi su tähendab tõlkes „tõmba mind üles“ ning viitab suhkru ja espressokohvi poolt inimorganismile avaldatavale toimele. Neid kahte jagub selles magustoidus rikkalikult.

Levinuima versiooni kohaselt leiutati tiramisu Veneto maakonnas, Trivisos, kus tegutses kondiiter Francesca Valori, kelle neiupõlvenimi olevat olnud Tiramisu. Naine olla olnud väga andekas kondiiter ning seetõttu tema mälestuseks säärane magustoit ka loodi.

Panna cotta – lihtsuses peitub jõud

Maasikad ja romantika on kaks asja, mis käivad kindlalt käsikäes. Itaallased, kui suured armastajad, juba teavad, kuidas sulatada iga naise südant ning kombineerida lihtsaid maitseid nii, et need oleksid siidiselt pehmed ja meeldejäävad. Panna cotta on just seesugune magustoit, millega vallutab pea iga naise südame. Seda valmistada pole keeruline, kuid kui endal jääb oskustest siiski puudu, pakub Vapiano naistepäeva eel seda imelist magustoitu mõnusa kuuma joogi kõrvale lausa poolmuidu.

FOTO: Vapiano

Elegantne Crema di fragola

Crema di fragola on mascarpone vaht värskete maasikatega, mida armastavad paljud. See on magustoit, mis oma lihtsuse juures näeb välja võrratult elegantne.

Mis teeb sellest aga itaaliapärase magustoidu? Selle magusroa põhikomponent, on Itaalia toorjuust mascarpone, mille tekstuur on pehme ja kreemjas ning seetõttu magustoitudesse lausa loodud.

FOTO: Vapiano

Tükike klassikat ehk Torta di Formaggio

Toorjuustukook on tõeliselt klassikaline valik üllatamaks oma kaaslast – sellega alt minna pole lihtsalt võimalik. Sellest koogist on aga sadu erinevaid variatsioone.

Kuid, kas toorjuustukook on ikka päris itaaliapärane magusroog? See on küsimus, mille üle ajaloolased vaidlevad. Varaseimaks juustukoogi mainijaks peetakse Kreeka arsti Aegimust, kes kirjutas sellest koogist oma raamatus umbes 200 eKr. Ent tol ajal olid roomlased väga agarad kreeklaste leiutisi enda omaks pidama. Roomlased olid ka need, kes retsepti üle Euroopa levitama hakkasid. Tõde on tänapäeval raske, kui mitte võimatu, välja selgitada, kuid õnneks koogi maitset see ei muuda.

Seega naistepäeva võib sel korral tulla patuselt hea, kui valmistad neid magusroogasid kodus või tood oma kallima Vapianosse, kus valikus on veel nii mõndagi imelist.