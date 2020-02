TUTVU JA KUULA ⟩ Positivus Festival avalikustas veel 10 esinejat

Tänaseks on väljakuulutatud kokku 13 esinejat, kes sel suvel Positivus Festivalil esinevad. Lisaks eelpool mainitule on musafännidel võimalik kuulata selliseid artiste nagu SAINt JHN, EarthGang, Ari Lennox, Georgia, Yves Tumor & Its band, Black Midi, Flohio, Working Men's Club, JC Stewart ja Beissoul & Einius.

SAINt JHN on kirjutanud laule sellistele artistidele nagu Usher, Jidenna, Hoodie Allen jt. Tuntust kogus SAINt JHN pärast seda, kui tegi koostööd Beyoncega loos «Brown skin girl» ning Lenny Kravitziga loos «Borders». Tema lugu «Roses» on kuulatud Youtube'is üle 22 miljoni korra.

Hiphopi duo EarthGang (ehk WowGr8 ja Olu) baseerub Atlantas, Ameerikas ning nende kuulsaim koostööprojekt seni on pala «Proud of u» koos räppariga Young Thug. Nende lugu «Up» Youtube'i kanalil COLOURS, kus on ülesastunud ka Eesti räppar Tommy Cash, on kogunud üle kümne miljoni vaatamise.

Ameerika laulja ja laulukirjutaja Ari Lennox debüütalbum «Shea butter baby» sai nominatsiooni Soul Train auhindadel. Tema loomingut inspireerivad võimsate vokaalidega naised nagu näiteks Ella Fitzgerald, Billy Holiday ja Whitney Houston. Albumi nimilool teeb kaasa ka Ameerika räppar J. Cole.

Festivalil esineb ka Suurbritanniast pärit Georgia, kes teeb eklektilist elektroonilist muusikat. Georgia kirjeldab end ise kui «post-punk hiphop». Kümme kuud tagasi avaldatud muusikavideo «About work the dancefloor» on kogunud Youtube'is ligi miljon vaatamist.

Ameerikast tuleb kohale ka Yves Tumor & Its band, kelle värskeim album «Safe in the hands of love» tuli välja 2018. aastal. Viimati nimetati Pitchfork ajakirja poolt parimaks uueks albumiks. Enne Positivus Festivali, 3. aprillil, tuleb Yves Tumoril ja ta bändil välja järgmine album «Heaven to a tortured mind».

Rokkbänd Londonist Black Midi liigub muusikaliselt tagasi veidi esoteerilisema indie-rock poole. Nende viimane album «Schlagenheim» (2019) arvati New York Posti poolt viimase kümne aasta parimate albumi sekka. Nimistus olid ka sellised artistid nagu Lana Del Rey, Bon Iver ning Billie Eilish.

Briti-Nigeeria räppar ja laulukirjutaja Flohio andis oma esimese EP «Wild yout» välja 2018. aastal. Lõuna-Londonist pärit artist toetub nii räpile kui elektroonilisele muusikale ning on hetke üks kuumemaid grime-artiste.

Working Men's Club tegeleb lõbusa post-punk muusika aladel ja 2016. aastal asutatud bändi tuntuimad lood on «Bad Blood» ja «Teeth».

Põhja-Iiri laulja ja laulukirjutaja JC Stewart laulude keskmes on lugude jutustamine. Tema värskeim singel «Have you had enough wine?» on pälvinud tunnustust nii fännidelt kui ka kriitikutelt. See on Youtube'is kogunud natuke üle 400 000 vaatamise.

Pop-sensatsioon Leedust, duo Beissoul & Einius kutsub end elektroonilise muusika popikooniks. Nende soolokontsert Leedus tõi äsja kokku üle 7000 fänni ning nende tuntuim hitt on «Rooftop», millel on Youtube'is ligi 800 000 kuulamist.