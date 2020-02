Saudi naised said õiguse, mida neil varem polnud

Matšid peetakse pealinnas Ar Rijadis ja veel kahes linnas, teab BBC. Kohalike ametivõimude sõnul on eesmärgiks naiste kaasamine kehakultuursesse tegevusse.

Inimõiguste rikkumises süüdistatavas kuningriigis on naiste jalgpalliliiga tõeline ime. Samas peetakse seda Saudi Araabi kroonprintsi Mohammed bin Salman üheks ideeks, kuidas rahvusvahelisele üldsusele demonstreerida, et jutud inimõiguste rikkumistest on täiesti alusetud.