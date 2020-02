PILDID JA VIDEO ⟩ Vene vanemad piinasid oma poega tatraga, mis hakkas poisi nahas idanema

35-aastane Sergei Kazakov (poisi kasuisa) ja ema, 27-aastane Alina Jumasheva sundisid Venemaal Omskis kohtu teatel oma poega kümme päeva järjest tatra peal põlvitama. Mõlemad tunnistasid kohtus oma süüd poja Denissile «füüsiliste ja psühholoogiliste kannatuste tekitamises» läbi «süstemaatiliste peksmiste ja muude vägivaldsete tegude».

Algselt ütles Kazakov, et tegu oli vaid ühekordse karistusega, kuid politsei taastas mehe telefonist veel pool tosinat kustutatud videot, mis väitsid vastupidist. Mees pidas lapse karistamise kohta ka päevikut.

Kasuisa filmis poisi karistamist ja olgugi, et ta kustutas videod oma telefonilt taastas politsei kuus klippi, mis esitati kohtus asitõenditena. FOTO: Kuvatõmmis videost

Videosalvestustel on näha, kuidas Kazakov sundis poisi tatraterade peale põlvili ja tema ema Jumasheva vaatas pealt. Lisaks on näha, kuidas Kazakov last lõi ja ta juukseid tõmbas. Taustal on kuulda põlvitava Denissi nuttu ja tema sõnu, et see teeb haiget.

Poisi ema väitis kohtule, et nad leidsid tatra-karistuse internetist ja kasutasid seda lapse peal pärast seda, kui ta koolist koju tulles hilines ja õues mängis. Ema väitis, et proovis tatra-karistus ka enda peal. «Ma põlvitasin selle peale (tatra - toim). See ei teinud mulle haiget,» tunnistas ema kohtus ja ütles, et seejärel lubas ta isal poissi nõnda karistada.

Kohtus ei suutnud ema pisaraid tagasi hoida. Ta väitis, et proovis tatra-karistust ka enda peal ja see ei teinud talle haiget. FOTO: Kuvatõmmis videost

Poisi piinamine lõppes alles siis, kui tal õnnestus kodust põgeneda ja ta palus naabritelt abi, näidates neile oma põlvi. Talle kutsuti arst, sest Denissi põlvedel olid kohutavad haavad, kust voolas ka verd. Riigiuurijate sõnul oli poissi ka karistamise ajal näljutatud. Vahel pidi poiss tatra peal põlvitama kuni üheksa tundi.

Denis vajas pärast tartra-karistust kirurgide abi. Pärast seda, kui poiss oli kümme päeva tatrateradel põlvitanud, hakkas tatar poisi põlvedes idanema. Arstid pidid tatra poisi naha seest kirurgiliselt eemaldama.

Poisi kasuisa pidas päevikut, kuhu poisi karistusi kirja pani ning salvestas karistamist ka mobiiltelefoniga. FOTO: Kuvatõmmis videost

Kohtus andis tunnistust ka poisi õde, kes kirjeldas venna vigastusi kui «õudusttekitavad» ja arvas: «Ema peaks elu lõpuni oma pojalt andestust paluma.»

Lapse klassijuhataja Olga Pidzhakova ütles, et poiss on akadeemiliselt tragi, kuid uskus, et Denis kartis kaebusi esitada.

«Ta on hea, positiivne laps,» sõnas naine. «Tema ema osaleb pidevalt vanemate koosolekutel, tuleb, kui ma helistan. Ta on alati puhas ja kenasti riides. Ei mina ega teised õpetajad ning lapsed ei teadnud isegi, et teda kodus kiusatakse kodus,» tunnistas Pidzhakova.

Isale määrati nelja ja poole aastane vanglakaristus ning ema peab trellide taga veetma aasta ja kuus kuud.