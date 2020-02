AUS ÄRI ⟩ Pornopiiga avaldas nurjatu nipi, kuidas kiimas meeste arvelt lisaraha teenida

Lena The Plug, pärisnimega Lena Nersesian, on omal alal üsna tuntud: Twitteris on tal miljon jälgijat, Youtube'is enam kui poolteist miljonit, Instagramis 2,7 miljonit ning OnlyFansis, kus põhiline osa seksitöötajate rahast liigub, on tal üle 60 000 meeldimise.

OnlyFans on täiskasvanutele mõeldud platvorm, kuhu saab igaüks oma pilte ja videoid üles laadida ning raha eest neile ligipääsu pakkuda. Näiteks Lena küsib kuuajase ligipääsu eest 10 USA dollarit ehk 9,2 eurot: selle raha eest saab alastipilte, pornovideoid ja naisega ka isiklikult suhelda.

OnlyFansi võlu seisnebki selles, et raha läheb suures osas otse naistele, mitte pornomagnaatidele (OnlyFans võtab endale viiendiku tüdrukute tasust), ning siivutut sisu saab otse pakkujalt, kusjuures mõned lasevad fännidel ka erisoove esitada.

28-aastane Lena, keda võib nimetada ka pornomodelliks, jagas videos nippe ja soovitusi, kuidas selles äris edukam olla. Näiteks on leidnud naine viisi, kuidas teenida lisaraha meestelt, kes kipuvad peenisepilte saatma. «Kui sa tahad oma «asjast» pilte saata, siis palun väga, aga ma küsin neilt raha selle eest, et ma paneksin nende riistale hinde,» rääkis Lena. Tema sõnul on see teenus päris populaarne.

Lena arvates on hea ka see, kui profiili tutvustuses on kirjas, mida ta täpsemalt pakub. «Ma olen oma tervitussõnumi loonud selle põhjal, mida mu fännid minult küsinud on,» selgitas kaunitar, kuidas vältida olukorda, kus iga fänn temalt hinna ja teenuste kohta eraldi peab küsima. «Võib-olla sinu fännid tahavad sinult teisi asju, aga üldiselt küsitakse palju samu küsimusi,» andis ta nõu.

Kusjuures OnlyFans on üksjagu sarnane teiste «tavaliste» ühismeedia platvormidega: saab valida kinnitatud postitusi, mis su seinal alati esimesena ette tulevad, postitada story'sid jne.

Lena hoiatas neid, kes plaanivad tulevikus samuti täiskasvanutele mõeldud sisu tootma hakata. «Kui oled sellele mõelnud, siis see on väga tore, aga mõtle selle peale pikalt, kuna see jääb igaveseks. Isegi kui otsustad seda teha ainult ühe päeva, jääb su kraam igaveseks veebi,» ütles ta.

Lena sõnul pole OnlyFansiga raha teenimine lihtsam kui tavaline täiskohaga tööl käimine. «Sa ei saa seda võtta nagu lihtsat rikkaks saamise skeemi – seda see pole. On väga oluline, et suhtleksid oma jälgijate iga päev ja paneksid neid erilisena tundma,» õpetas kaunitar.