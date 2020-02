VAHVAD SELGITUSED ⟩ Eesti laskesuusataja kummaline äpardus MMil

Grete Gaim sõitis laupäeval Eesti naiskonna ankrunaisena neljandat vahetust ning viimases püstilaskmise tiirus tabas ta neli märki viiest, kuid jättis laskmata ühe lisapadruni. Laskesuusatamise reeglid näevad ette, et kui kõikidele märkidele pole pihta saadud, tuleb kasutada ka lisapadruneid, mida on kokku kolm.

Grete Gaim ise kommenteeris oma eksimust ERRile antud usutluses vahvalt: «Viimases tiirus lasin äkki neli tükki mööda ja automaatselt mõtlesin, et mul on kaks trahviringi - ma ei tea miks. Ma lasin need kaks lisa ära ja ma ei tea. Ma püüdsin nii keskendunud olla, kui võimalik, aga võib-olla olin liiga keskendunud.»

Kuigi Gaim ületas finišijoone, et läinud eestlannade võistlus arvesse. Kui Gaimi käest küsiti, millal ta teada sai, et eestlannad on diskvalifitseeritud, vastas Eesti laskesuusaneiu:«Ei saa öelda seda. See ei ole vist tegelikult legaalne.»