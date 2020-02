AASTA HALVIM ISA ⟩ Mees jättis oma teismelise tütre lennujaama ja läks ise puhkusereisile

Puhkusele minek hõlmab endas tavaliselt palju planeerimist - alates pakkimisest ja lendude broneerimisest kuni igaühe passi kontrollimiseni. Ka see pere arvas, et neil on kõik korras ja kontrollitud. Kuid alles lennujaamas selgus, et pereisa vanima, 14-aastase, tütre pass hakkas kehtivust kaotama, mistõttu ei lubatud tüdrukut lennukisse.