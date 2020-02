USKUMATU LUGU ⟩ Briti mees «kinkis» 21-aastasele neiule riigi noorima vanaema tiitli

Becca Keeley on kasuvanaema oma abikaasa Mark Keeley 7-kuusele lapselapsele Mollie 'le, vahendas The Sun.

«Mark ütles, et ma kindlasti ei taha, et mind vanaemaks kutsutaks, kuid tema pere on minu pere,» rääkis Becca.

«Paljud inimesed arvasid, et see on vale. Ma küll käskisin tal leida omavanune inimene, kuid me tegime üksteist nii õnnelikuks, et otsustasime proovida,» kirjeldas Mark.