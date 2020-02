PÕHJUSE LEIAB ALATI ⟩ Poksi raskekaalu tiitlimatšis hävinud Deontay Wilder selgitas lüüasaamise tagamaid

Raskekaalu poksimatšidel on tegemist rohkem kui spordiga, selles on rohkelt sõuelemente. Fury tassiti poksiringi troonil, Wilder kandis musta raudrüüd, maski ja krooni. Wilderi sõnutsi kaalus tema kostüüm kokku üle 18 kilogrammi.

«Matši alguses polnud mul jalgu all, jalad ei liikunud ka kolmandas raundis,» rääkis Wilder. «Fury ei suutnud mu vastu midagi teha, lihtne tõde on selles, et mu matšieelne riietus oli liiga raske,» selgitas lüüasaanud nahkkindamees.