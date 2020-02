TOHOH ⟩ Inglismaal keelati lastel jalkatrennis peaga palli lüüa

Reegel puudutab algkooliealisi ja nooremaid lapsi. Võistlustel võib endiselt peaga palli lüüa, sest selles vanuses on peaga palli löömine suhteliselt harv nähtus.

Otsus sündis Šotimaal läbiviidud uuringute analüüsi põhjal. Uuringutest selgus, et endistel jalgpalluritel on 3,5 korda suurem tõenäosus haigestuda neurodegeneratiivsetesse haigustesse, kui nende eakaaslastel. Neurodegeneratiivsed haigused on näiteks Parkinsoni tõbi, Alzheimer ja Huntingtoni tõbi.