FOTOD ⟩ Martin Repinski saabus presidendi vastuvõtule koos «Katjaga, keda ta armastab»

«Katja, ma armastan sind!» seisis suurel reklaamtahvlil ning Repinski avaldas Elu24-le, et tema on tõepoolest armuavalduse taga. Poliitik lisas, et kindlasti ei olnud selle žesti ajendiks tüli Vassiljevaga.

«Pigem vastupidi. Kõik on hästi ja just sellepärast, et ma armastan teda, sellepärast tegin,» põhjendas Repinski, kes selliseid asju ette ei planeeri. «Kui tekib soov, siis kindlasti teen. Ma arvan, et väga palju «head tunnet» on elus veel tulemas ja plaanis, selles ei tasu kahelda».