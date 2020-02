INSTASTAARI PIHTIMUS ⟩ Selline on elu tüdrukul, kellel on kolm miljonit jälgijat: kadedad toakaaslased tahtsid mu kassi tappa!

Theodora Moutinho, hüüdnimega Teddy, võiks olla nagu iga teine kaunis noor naine, kes Instagrami ilusaid pilte üles paneb. Eks ta mõnes mõttes ongi, kuid selle vahega, et tema pilte näevad kolm miljonit jälgijat. Raha ta Instagrami pealt ei teeni, vahendab Daily Star.

Sotsiaalmeedia aitas raskel ajal

Brasiiliast pärit tütarlaps alustas oma «instakarjääri» 14-aastaselt, kui oli äsja pidanud isa töökohustuste pärast Lõuna-Aafrika vabariiki kolima. «Elasin Mehhikos, Lõuna-Aafrikas ja Ameerika Ühendriikides ning mõnes kohas oli kindlasti katsumusi,» rääkis Teddy.

Kuna Aafrikas ei olnud ta elu kõige parem, hakkas ta rohkem tegelema sotsiaalmeediaga, et mõtteid mujale saada. «Mind kiusati, kui olin noorem, aga see kasvatas mulle paksema naha!» leiab Teddy kõigest midagi positiivset.

Olulise osa jälgijatest kogus Teddy 2017. aastal, kui tema pildist sai meem, mis hakkas sotsiaalmeedias hullupööra levima. Kuigi jälgijaid tuli juurde ainult 9000, oli see märgilise tähtsusega hetk, kuna sellega jäi Teddy silma oma praegusele mänedžerile. «Meemiga tehti nalja selle üle, kuidas ma piltidel oma selga küürutan, aga sellel oli positiivne tagajärg!» rääkis Teddy, kuidas ta edulugu alguse sai.

Kurvikas kaunitar armastab provotseerida

Kuigi noor brasiillanna ei teeni oma Instagramiga raha, kasutab ta seda fännidega suhtlemiseks. «Ma arvan, et mu profiil on teistest erinev, kuna ma ei tee seda raha pärast, nii et võin teha mida iganes ma tahan. Mul pole brändidega lepinguid, nii et see teeb sisu loomise lõbusamaks!» rääkis Teddy.

«Mu endised toakaaslased käitusid minuga hästi ainult selleks, et ma neile internetis tähelepanu annaks. Kui asjad ei läinud, nagu nad tahtsid, üritasid nad tappa mu kolme kuu vanust kassi!»

Üle kõige meeldib talle üles panna «õrritavat ja provokatiivset sisu» ning seda on tema profiililt ka näha: raske on leida pilte, kus naisel üleriided seljas oleks. «Aga mulle meeldib ka lollitada!» lisas instastaar.

Kuulsusel on aga ka varjukülg, nimelt kadedus. Teddy sõnul üritavad paljud teda päriselus ära kasutada, et saada ampsu kaunitari internetikuulsusest. «Hiljuti mõistsin, et mu endised toakaaslased käitusid minuga hästi ainult selleks, et ma neile internetis tähelepanu annaks. Kui asjad ei läinud, nagu nad tahtsid, tegid nad õelaid asju, näiteks pildusid rassistlikke solvanguid ning üritasid tappa mu kolme kuu vanust kassi!»

Kadedad toakaaslased tahtsid Teddy kassi ära tappa. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Fännid teevad nii romantikat kui jõhkrusi

Siiski kaalub positiivne halva üle. «Ma armastan kommentaaridele vastamist ja kirjade lugemist. Ülevoolav armastus ja toetus teeb iga päeva paremaks,» rääkis Teddy ning avaldas, et saab pidevalt abieluettepanekuid. Samuti pakuvad mehed välja, et võivad teda eri maailma otstesse sõidutada. «Vahet pole, kas see on lihtsalt emotikon või kellegi kirjutatud luuletus, ma armastan seda positiivsust, mis mu lehel on,» ütles ta.

Kõige hullumeelsem temp, mida ükski fänn Teddy jaoks teinud on, võib aga mõne nõrganärvilise verest välja viia. «Üks fänn saatis mulle video sellest, kuidas ta oma keele pooleks lõikab, et tõestada mulle oma armastust,» rääkis kaunitar. Kuidas selline tegu midagi üldse tõestab, on ebaselge.

Teddy tunnistas ka ise, et see temp ehmatas ta ära. «Aga selle fänniga on kõik korras ja ma arvan, et ta tahtis head...» lisas ta.

Armastuskirjade kõrval saab instakaunitar ka surmaähvardusi, kuid ei tee neist eriti välja. «Ma usun kolme korra reeglisse: mida iganes sa kellelegi teisele soovid, see tuleb sulle endale kolmekordselt tagasi,» selgitas Teddy.