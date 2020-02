VIDEO ⟩ Külmetusega võidelnud Victor Crone on kahel põhjusel kriitikutel hambus

Crone osales eile Rootsi Eurovisiooni eelvooru poolfinaalis, kus ta valiti kahe edasipääseja sekka. Suur finaal, kus Crone'il on võimalik lunastada pääs Rotterdami Eurovisiooni lõppvõistlusele, toimub Stockholmis 7. märtsil.

Tänavu osaleb Crone võistlusel järjekordse ilmateemalise looga «Troubled Waters», mille kirjutas koos Dino Medanhodzici ja Benjamin Jenneboga. See on pakkunud eurovisioonifännidele palju nalja, kuna keegi ei tea, miks meest tormid nii väga köidavad.

Poolfinaalis külmetusega võidelnud Crone on saanud aga kriitikat kahel põhjusel: ühtedele jääb ette ta lauluhääl (tuletame meelde, et kõrged noodid ja lavanärv ei sobinud kokku ka mullu), teistele aga liigutused. «Mulle meeldis Crone'i etteaste, aga kas me võiks ta liigutustest rääkida?» alustas üks fänn Twitteris.

«Kõik sujus hästi, kuni ta hakkas oma liigutusi tegema ja mul pole aimugi, mida ta teha üritab, aga see on mingi veider jalaga vehkimine. See ei sobi etteastesse,» avaldas fänn arvamust.

Ta polnud ainus, kes seda märkas: «Mul on tunne, et Victor peab ennast laval kokku võtma, kuna vahepeal tundus, et ta vokaal ega liigutused ei läinud pihta,» kirjutas üks Youtube'is. «Hea laul ja lavasõu, aga Victor... ei oska tantsida,» nõustuti kriitikaga.

Oli kuidas oli, nüüd on Crone'il kaks nädalat aega häält turgutada ja tantsusamme õppida, et suures finaalis kriitikutele koht kätte näidata. Meie hoiame talle selles igatahes pöialt!