ENNUSTUS ⟩ Vene kliimateadlane räägib, milline tuleb järgmise suve ilm

Äärmiselt soe talv ei tähenda järgneval suvel ei kõrbekuumust ega vastupidiselt väga külma suve, kirjutab uudisteportaal Ura.ru . Geofüüsikalise vaatluskeskuse klimatoloog Andrei Kiselev rääkis, et temperatuurid jäävad tõenäoliselt keskmise ligi või sellest pisut madalamaks.

«Tõenäoliselt üritab loodus olukorda natuke tasandada, et aasta keskmised temperatuurid ei tõuseks järsult,» selgitas Kiselev. «Suvel on temperatuur kas keskmine või keskmisest madalam.» Tema sõnul kinnitavad seda mustrit pikaajalised andmed.

Kui Eestis on saanud iganädalaseks nähtuseks mõni Atlandilt kohale tuhisev torm, siis Venemaa kontinentaalses kliimas on soojal talvel teistsugused tagajärjed. Temperatuur on kohati olnud seal tavalisest üle 25 kraadi soojem, kirjutas Ura.ru.