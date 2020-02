«SELLINE ILUDUS» ⟩ Tšellist Silvia Ilves näitas, kui edevalt ta oma kallimale 16-aastaselt poseeris

Sattusin sügavasse nostalgiasse arvutis hilistel õhtutundidel vanade fotode kütkes, valasin natuke õnne ja kurbuse pisaraid, pursates mõne foto peale laginal naermagi. Kui hindamatuks muutuvad fotod! 😳 See pilt siin on näiteks aastast 2009 - edev poseerimine 16-aastase neiuna oma kallimale, kellega oma esimesed kaks last sain ning 2011.aastal ka abielunaiseks tehti. Tundub, et kaamera ees poseerimine on mind aegade algusest paelunud. Õnneks muusikule see halba ei tee! 😁 . . . . . . #nostalgia #icantbelieve #suchabeauty #16yearsold #girl #throughback #friday #earlyyears #cellist #silviailves

