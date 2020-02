LÕPUKS OMETI ⟩ Hittsarja «Sõbrad» staarid ühendavad jõud üheks eriliseks episoodiks!

Elu24 kirjutas 2019. aasta novembris, et kõik kuus sarjas osalenud näitlejat ( Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ja David Schwimmer ) on Hollywood Reporter'i teatel nõus osalema ühes eriepisoodis.

Hetkel on teada, et eriepisood on mittenäideldud ja seda näeb HBO Max voogedastusteenuses, mis hakkab tööle selle aasta mais. Just siis on Ameerikas koos spetsiaalse eriepisoodiga vaadatavad ka kõik kümme «Sõprade» hooaega.