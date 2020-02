ÄRA ENAM VÕIDA ⟩ 10-aastane jalgpalliklubi Manchester Unitedi fänn kirjutas Jürgen Kloppile kirja

«Kahjuks ei saa ma teie soovile vastu tulla,» vastas Klopp. «Ükskõik, kui palju sa ka ei tahaks, et Liverpool kaotaks, on minu ülesanne teha kõik selleks, et Liverpool võidaks. Liverpoolill on miljoneid fänne ja ma ei saa neid alt vedada.»

«10-aastasena võite arvata, et asjad jäävadki nii, nagu nad parajasti on. Kuid mina 52-aastasena võin julgelt öelda, et nii see ei ole. Üks asi mis ei muutu, on teie armastus jalgpalli vastu. Manchester Unitedil on teiega väga vedanud. Loodan, et kui Liverpoolil õnnestub tiitel võita, te väga ei kurvasta. Kuigi meie klubid on konkurendid, peame teineteist austama. See on jalgpall,» vastas Klopp.