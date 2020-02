VIDEO ⟩ Donald Trump avaldas, milline peaks olema Oscari võidufilm

Trump küsis, et miks Ameerika filmiakadeemia sel aastal nii halbu valikuid tegi, kirjutab cnn.com.

«Kas te saate aru, kui halvad olid sel aastal Ameerika filmiakadeemia valikud? Võitja on.....film Lõuna-Koreast. Miks see nii on? Meil on Lõuna-Koreaga piisavalt kaubandusprobleeme ja selle riigi film kuulutatakse parimaks?» küsis Trump.

«Parasiit» sai neli Oscarit: parim film, võõrkeelne film, originaalkäsikiri ja lavastus.

Trumpile see ei meeldinud, kuna ta lemmikud on USA filmid, eelkõige need, mis tehti 1940. – 1950. aastatel.

«Mulle meeldib «Tuulest viidud», kuid ka «Päikeseloojangu bulvar». Miks selliseid filme enam ei tehta? USAs varasemad filmid on paremad kui nüüdsed,» teatas USA president.

Trump jätkas, et ta ei ole filmi «Parasiit» vaadanud ja ta ei tea kas see film on vaatamist väärt.

Kaader Lõuna-Korea filmist «Parasiit» FOTO: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

USAs levitab filmi «Parsiit» firma Neon, mis vastas Twitteris Trumpi kriitikale.

«Saame aru, et Trump ei oska lugeda,» teatas Neon lühidalt sotsiaalmeedias.

Donald Trump ei ole ka Brad Pitti fänn. Pitt sai meeskõrvalosatäitja Oscari rolli eest filmis «Ükskord Hollywoodis». Pitti Ocari tänukõne oli poliitiline ja ta ründas seal USAs võimul olijaid.

Brad pitt sai meeskõrvalosatäitja Oscari rolli eest filmis «Ükskord Hollywoodis» (Once Upon a Time in Hollywood) FOTO: MARIO ANZUONI/Reuters/Scanpix

Trump sõnas oma kõnes, et talle ei ole Brad Pitt mitte kunagi meeldinud.