Venemaal Siberis, kaasa arvatud lõunaossa jäävas Omskis on talv ja üsna madalad temperatuurid, mis panevad inimesi sooja otsima.

Seal on kodutuid, kes üritavad end miinus 30-kraadises pakases elus hoida, leides selleks nutikaid viise, kirjutab reuters.com.

Üks neist kodututest on 46-aastane Aleksei Vergunov, kes magab tehaste soojatorude peal või all. Mehe sõnul on ta kodutu olnud juba 11 aastat, tal on ühikonnast ükskõik ja ta on korralikule elule käega löönud.

46-aastane Omski kodutu Aleksei Vergunov ja ta koer Bella FOTO: ALEXEY MALGAVKO/REUTERS/Scanpix

Hüüdnime Ljoška Boroda kandev mees selgitas, et kui ta soojatorust liiga kaugel on, võib ta öisel ajal, mil temperatuur väga madalale langeb, ära külmuda. Kui aga liiga lähedal on, võib põletada saada.

«Olen õppinud aastate jooksul magama silmad kinni, kuid kõrvad on alati lahti, sest ohte on palju,» lisas venelane.

Vergunovi elukaaslane Aljonka suri kaks aastat tagasi maksavähi tagajärjel. Mees lisas, et neil oli oma kodu Omski raudteejaama lähedal, kuid pärast naise surma lõi ta kõigele käega.

«Kui ma leiaksin Aljonka sarnase naise, siis võib olla üritaksin ühiskonda tagasi pöörduda, kuid ma ei ole leidnud,» selgitas venelane.

Ta lemmikaeg on öö, mil ta käib linna prügikastidest süüa ja muud eluks vajalikku kraami otsimas. Ta saab oma sissetuleku korjatud pudelitest.

46-aastane Aleksei Vergunov (paremal) leidis prügikastist joogipudeli. Temaga on kaasas ta sõber Aleksander FOTO: ALEXEY MALGAVKO/REUTERS/Scanpix

Vergunovi sõnul on kodutud kokkuhoidev kogukond ning kui keegi satub hätta, siis kaaslased tõttavad kohe appi.

Mehe sõnul sattus ta hätta, kui teismelised ta rõivad süütasid, kuid kohe oli ta sõber Aleksander kohal, kes tule kustutas ja ta elu päästis.

Tema saatust jagavad 49-aastane Saša, hüüdnimeha Poltoraška ja 44-aastane Ljusja Stepanova. Ka nemad teavad, kui kasulikud on soojatorud.

49-aastane Saša, hüüdnimega Poltoraška ja 44-aastane Ljusja Stepanova soojatorul end soojendamas ja söömas FOTO: ALEXEY MALGAVKO/REUTERS/Scanpix

Kolmik kasutab sooja saamiseks ka alkoholseid jooke, nii viina kui puskarit.

Ljusja Stepanova sõnul on ta üritanud ühiskonda tagasi pöörduda, kuid pärast 27 aastat tänavatel elamist on see raske. Möödunud kuul magas ta soojatorule liiga lähedal, sai raskelt põletada ja vajas kolm nädalat haiglaravi.

Ta läks pärast haiglat Omskist 30 kilomeetri kaugusel asuva Rozovka rehabilitatsioonikeskusesse.

44-aastane Ljusja Stepanova Omskist 30 kilomeetri kaugusel Rozovkas asuvas rehabilitatsioonikeskuses FOTO: ALEXEY MALGAVKO/REUTERS/Scanpix

«Tahan veel oma ema näha, kuid 27 aastat rasketes tingimustes on jätnud oma jälje. Lapsena oli mul palju unistusi, kuid minu jaoks on rong juba läinud. Võimalik, et millagi pöördun vana elu juurde tagasi,» lisas venelanna.

Lisaks Aleksei Vergunovile, Ljusja Stepanovale ja Sašale on 1,1 miljoni elanikuga Omskis ametlikult veel 3500 kodutut, kuid sotsiaaltöötajate arvates on kodutute arv suurem.

Venemaa pealinnast Moskvast kolm ajavööndit idapool asuvas Omskis on ka kodutute varjupaiku, kuid kodutud eelistavad neid mitte kasutada, sest seal peavad nad alluma kodukorrale, millega nad ei ole harjunud. Samuti ei tohi nad käia prügikastides sorimas.

Omski kodutuid aitab ka heategevusorganisatsioon Caritas, mis pakub neile sooja toitu, varustab riietega ja annab arstiabi.

Venemaa Omski kodutud söömas heategevusorganisatsiooni Caritas poolt pakutud suppi FOTO: ALEXEY MALGAVKO/REUTERS/Scanpix

Omsk on linn Venemaal, Omski oblasti keskus, olles tähtis raudteesõlm Siberi raudteel. Asub Lõuna-Siberis kohas, kus Omi jõgi suubub Irtõši jõkke.