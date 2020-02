SALADUSLOOR KERKIB ⟩ Merilin Mälk vihjas, et Eesti Laulul võis saatuslikuks saada lavatagune seik

19-aastane lauljatar tunnistas Instagrami lugudes, et tal on raske juhtunut kokku võtta. «Ma olen mitu päeva üritanud analüüsida ja enda jaoks selgeks teha, mis ikkagi Eesti Laulul juhtus. Minu plaan ei olnud ju Eesti rahvast ja kuulajaid panna minus pettuma,» rääkis Merilin.

Merilin esitas Eesti Laulu teises poolfinaalis koos välismaa laulukirjutajatega sündinud eestikeelset pala «Miljon sammu» ning teda kritiseeriti kehva diktsiooni ja möödalaulmise pärast.

Merilin kahtlustab, et üks komistuskividest võis olla liigne koreograafia. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees

Noor lauljatar rääkis, et on tavaliselt netikommentaaride lugemisest hoidunud, kuid tegi seekord erandi. «Ma arvan, et see oli isegi vajalik,» tunnistas ta.

Merilin jätkas: «Ma ütlen siiralt, et ma ei tea, mis see oli, mis saatuslikuks sai. Seal võib olla nii palju faktoreid: heli oli halb, mul oli liiga palju koreot, et ma ei suutnud laulda. Oli probleem kõrvamonitoridega, võis olla midagi lava taga, millest ma ei saa rääkida, aga mis mind mõjutas.»

«Lihtne on öelda igasugu asju, lihtne on olla kõiges ekspert, keegi ju tegelikkuses ei tea, mis toimus lava taga ja laval.»

Väidetavalt teadis Merilin juba enne Eesti Laulu, et tema lavakogemus ei pruugi piisav olla. «Ma ei ole ju ammu-ammu nii suurel laval võistelnud ja veel oma looga,» lisas ta. Varem on lauljatar osalenud saates «Eesti otsib superstaari», kus sai kolmanda koha ning pidi samuti nädalast nädalasse otse-eetris esinema.

Merilin Mälk kaks aastat tagasi saates «Eesti otsib superstaari». Ka toona konkureeris ta Jaagup Tuisu ja Uudo Sepaga, kes pääsesid tänavu Eesti Laulu finaali. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Merilin pole aga meelt heitnud ning usub, et siit saab edasi minna ainult tugevama kogemusega. «Lihtne on öelda igasugu asju, lihtne on olla kõiges ekspert, keegi ju tegelikkuses ei tea, mis toimus lava taga ja laval,» ütles ta kokkuvõtteks.

Tähelepanelikele vaatajatele jäi ka silma, et laupäeval kadus ühe võtte ajal Merilinil otse-eetris silmameik ning järgmisel hetkel oli see jälle tagasi. See tähendab, et vahepeal vahetati videopilt välja peaproovis filmitud kaadrite vastu. Miks nii tehti, pole Merilinil aimugi.

«Ma ei tea, mulle öeldi, et see oli plaanitud, aga minu meelest see ei ole okei,» naeris lauljatar.