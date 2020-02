KÕVA MAANDUMINE ⟩ Hollywoodi asemel pornotööstusesse sattunud USA näitlejad, kes on vilksatanud ka Eesti teleekraanidel

Paljud näitlejad alustavad oma karjääri meelelahutusmaailmas lootuses, et neist saavad Hollywoodi staarid. Aga alati ei lähe kõik plaanipäraselt ning isegi rollid populaarsetes telesarjades ei tähenda pikaajalist ning edukat Hollywoodi karjääri.

Siin on neli näitlejat, kelle karjäär sai alguse teleseriaalidest aga kes heitsid pärast läbipõrumist riided seljast ning hakkasid pornot tegema, vahendab Daily Star. Enamik neist tegid kaasa sarjades, mida näidati ka Eesti telekanalitel.

MAITLAND WARD (43)

Kaader telesarjast «Vaprad ja ilusad», kus Maitland Ward kehastas Jessica Forresteri. Taustal on Susan Flannery, kes kehastas 2018. aastani Stephanie Forresteri. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Maitland Ward on arvatavasti natuke tuttav telesarja «Vaprad ja ilusad» fännidele, sest naine kehastas Jessica Forresteri aastatel 1994 kuni 1996. Pärast seda sai Ward 1998. aastal rolli Disney telesarjas «Boy meets world», kus ta oli kuni sarja lõpuni, 2000. aastani.

2004. aastal oli tal roll hittfilmis «Valged tibid» ning järgnesid kaks väiksemat telerolli. Siis Wardi karjäär takerdus ning 2013. aasta keskpaigast hakkas naine endast sotsiaalmeediasse alasti fotosid postitama. Naine sai sellega endale Snapchatis ja Instagramis palju fänne.

Ward, kes on eestlastele tuttav sarjast «Vaprad ja ilusad», hakkas 2019. aastal pornostaariks. FOTO: Steve Buckley/BuzzFoto.com/Scanpix

2019. aasta mais otsustas endine telenäitleja alustada täiskohaga tööd pornostaarina. Wardi arvates oli see samm loomulik ning endine näitleja tunnistas TMZ-le: «see kõik on olnud minu autentne teekond, sest kõik, mida ma olen teinud on olnud midagi, mida soovisin ise uurida ja teha.»

Ward on tunnistanud, et ta ei usu stigmadesse, mis pornotäheks olemisega kaasnevad. Vastupidi, Ward väidab, et peab pornograafiale üleminekut säästlikuks äritegevuseks.

DUSTIN DIAMOND (43)

(Vasakult paremale) Tiffani Amber Thiessen, Mark Paul Gosselaar, Dustin Diamond ja Mario Lopez, 1996. aastal "Päästja koolikella" üritusel. Diamond mängis sarjas üht peategelast. FOTO: GP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Dustin Diamond on tuntud samuti Eesti telekanalitel jooksnud sarjast «Päästja koolikell», kus ta kehastas üht peategelast, Screechi. Diamond sai endale ka väiksemaid rolle teistes sarjades ning telefilmides ja mees saab siiani vähem tuntud rolle.

2002. aastal oli tal nimetu roll ka Netflixi sarja «Stranger things» produtsendi Shawn Levy filmis «Suur paks valevorst», kus mängisid ka Frankie Muniz ja Amanda Bynes.

Kuigi pärast «Päästja koolikell» lõppu jätkas Diamond näitlemisega, sattus staar rahaprobleemidesse ja otsustas hetkeks pöörduda porno poole.

Nimelt andis 29-aastane Diamond 2006. aastal välja seksvideo nimega «Screeched». Ta põhjendas, et idee tekkis siis, kui ta sai teada, et Paris Hilton teenis oma seksivideoga 14 miljonit dollarit. Diamond tunnistas Oprah Winfrey jutusaates, et lootis enda omale sarnast edu. «Ja mu sõber ütles: «14 miljonit dollarit? Püha müristus, kus on Screechi seksivideo? See peaks olema väärt vähemalt miljon.»»

Dustin Diamond 2014. aastal pärast baarikaklust, kus näitleja ründas meest noaga. FOTO: Uncredited/AP/Scanpix

Diamond uskus, et saab seksivideo eest kõvasti raha, kuid plaan kukkus läbi ja video sai hoopis hulgaliselt kriitikat. Hiljem on Diamond rõhutanud, et seksivideos on näha vaid tema nägu ja «kehaosade» jaoks kasutas mees dublanti ning tundub, et pornomaailma näitleja pürginud enam pürginud ei ole.

Mõned aastad tagasi sattus Diamond baaris jõuluõhtul kaklusesse ning ründas baaris viibinud meest noaga. Diamond pandi juhtunu pärast neljaks kuuks vangi.