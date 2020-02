Rootsi endise peaministri Olof Palme mõrva teooria: kas sihtmärgiks oli hoopis ta naine ja tapjateks kurdid?

«Krusell ütles, et politsei andmetel ei võtnud Olof Palmelt elu esimene kuul, vaid teine. Ta arvas, et kuulide tulistamisjärjekord oli teine. Et esimese kuuli sai Olof Palme ja teine võis olla määratud ta naisele, kuid kõik oli vastupidi,» teatas Borgnäs.

Stockholmi politseis töötanud Krusell suri 2017.

Rootis politsei arreteeris Christer Petterssoni 1988. aasta detsembris kahtlustatuna Palme mõrvas ja Palme naine tunnistas 1989. aasta veebruaris, et see mees tappis ta abikaasa. Rootsi kõrgem kohus mõistis Petterssonile eluaegse vangistuse, kuid ringkonnakohus vabastas ta asitõendite puudumisel. Pettersson suri 2004. aastal 57-aastasena.

Nii Lars Borgnäsi kui teise Olof Palme mõrva uurija Lennart Gustafssoni sõnul keskendus politsei mõrva uurimisel liiga palju peaminister Olof Palmele ja ei pööranud tähelepanu ta naisele Lisbeth Palmele, kes oli tõenäoliselt sihtmärgiks.

Borgnäs uuris ka Lisbeth Palme ülekuulamise dokumente ja leidis ebakohasusi.

Lisbeth Palme 1999. aastal FOTO: BENGT O NORDIN BON / SVT/Scanpix

«Lisbeth Palme oli oma mehe tulistamise otsene tunnistaja. Tema öeldu ei lange politsei raportiga kokku ja see tekitab küsimusi, kas Lisbeth Palme väänas fakte,» sõnas ajakirjanik ja raamatu autor Borgnäs.

Rootslase sõnul ei ole seni selge, miks Olof ja Lisbeth Palme liikusid hilisel ajal linnas ilma ihukaitsjateta.

Veel on vastamata küsimus, et miks valis mõrvar just Palmed, miks mitte mõnda teist paari, kes samuti olid Rootsis tuntud.

Olof Palme mõrva uurinud kriminalistide gruppi juhtinud Hans Holméri arvates oli Palmede tulistamiste taga kurdide vabastusorganistasioon Kurdide Töölispartei.

Kui politsei küsisi Lisbeth Palmelt, kes võis ta abikaasa tappa, siis oli naine vastanud, et «ma ei usu, et need olid kurdid». Politsei arvates viitas naise ütlus, et ta tegelikult kahtlustas kurde.

Rootsis levivad teooriad, et Olof Palme vasakpoolsed vaated ei meeldinud teatud ringkonnale ja nad palkasid mõrvari ta tapma.

Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrge politseijuht Eugene de Kock teatas kümme aastat pärast Olof Palme mõrva, et selle riigi julgeolekuteenistus on Palme mõrva taga.

Veel on teooriaid, et Olof Palme mõrva korraldas Ida-Saksamaa või Jugoslaavia julgeolekuteenistus.

Sven Olof Joachim Palme (30. jaanuar 1927 Stockholm – 28. veebruar 1986 Stockholm) oli Rootsi poliitik ja Rootsi peaminister 1969–1976 ja 1982–1986.