VIDEO ⟩ Laulja Gerli Padar räägib oma salajasest hobist: Parmasel ei ole hea meel!

Nimelt avaldas Gerli Padar saates, et on oma tütrele Amandale juba mõnda aega kleite teinud, millega ta võistlustel käib. Lauljatar tunnistas, et üha enam teeb ta kleite nüüd ka teistele tantsijatele.

«Ma pean täpsustama, et bodi lasen ma õmblejal teha. Jumal tänatud, et on selliseid õmblejaid, kes minu veidruste ja igasuguste ideedega kaasa lähevad,» selgitas Padar saates.

«Väga tublid naised. Nemad teevad bodid mulle valmis, nii nagu mina ette annan instruktsioonid ja siis mina kaunistan neid. Mulle tõesti meeldib, see on selline mõnus näputöö.»

«Iga kivi on ükshaaval pandud,» lisab ta.

Lauljatar selgitas ka, et hakkas kleite tegema vajaduse põhiselt. «Kuna Amanda tantsib väga kõrgel tasemel, oli kogu aeg kleite juurde vaja. Ta tantsis tõesti igal nädalavahetusel kuskil välisvõistlusel ja kogu aeg ei jõua ju pesta seda pruunistust maha ja kõike.»

Gerli Padari tütar Amanda Rebeca Padar. FOTO: Kaader «Õhtu!» saatest

«Tundus, et neid kleite peaks nagu juurde tegema, et kui muidu on tavaline, et ühes hooajas on üks kleit, siis meil oli vajadus ikka kolme või nelja kleidi järele,» tunnistas ta.

«Ja siis, kui juba esimene kleit väga hästi välja tuli mul, siis läks isu muudkui suuremaks.»

Padar avaldas saates ka, et teeb nüüd kleite juba kõigile. «Mitte päris kõigile, aga oma klubi omadele.» Ta lisas ka, et ilmselt kasvab sellest Gerli's Dance Collection välja. «See on mul juba plaanis,» sõnas ta.

Samuti paljastas Gerli saates, kui palju üks kleit maksab. «Kleidi hind oleneb absoluutselt kõigest, ka ladina ja standardi kleidi hinnavahe on väga suur, sest ühel läheb ju vähem materjali ja teisel läheb päris palju rohkem.»

«Sellised väga rikkalikud kividega kleidid, nende hind on ikkagi kuskil seal 2000 euro ringis. Ma arvan, et standari kleidid kõvasti-kõvasti rohkem.»

«Aga saab ka väheste vahenditega hakkama ja siin on ju ka reeglid väga erinevad. Teatud vanuses ei ole üldse mingid kivid lubatud. Ei mingid pärlid, ei midagi läikivat,» avaldas ta.

«Nii et ma pean olema väga nutikas, et leida selliseid mitteläikivaid pärleid ja asju.»

«Alati, kui ma kuskil välismaal käin, käin ma ka käsitööpoest kiiresti läbi ja vaatan, kas neil äkki on. Meil Eestis ei ole. Kodus on mul selline mõnus ladu juba tekkinud, et Parmasel ei ole hea meel,» lisas ta.

«Õhtu!» saates oli ka Padari tütar Amanda Rebeca Padar, kes kinnitas, et kõik kleitidega seotud ideed on enamasti kooskõlastatud.

Saates tantsinud neiud kandsid samuti Gerli loomingut. FOTO: Kaader «Õhtu!» saatest

«No ikka, ma küsin tema käest ka loomulikult nõu ja küsin ka siis, kui ma teistele teen kleite. Tore on kuulda ka kellegi teise arvamust,» lisas omalt poolt Gerli.

«Mul on alati endal väga tugev visioon, mida ma täpselt teatud kliendile tahaksin teha, aga siis ma jällegi räägin Amandaga läbi ja lõppotsuse teeb Parmas.»

«Peatreener on alati see, kes otsustab. Ma arvan, et see on kõikides klubides nii,» sõnas ta.

Saates selgus ka, et nüüd tehakse Gerli Padari kleite juba ka maailmas järgi. «Ma olen läinud ja teinud pilti isegi, kus on kaks samasugust kleiti - üks on minu seljas ja teine on kellegi teise seljas. On tehtud järgi,» tunnistas Amanda.

Kleite tehes ei unusta Padar ka taaskasutust. Näiteks on Amanda tantsinud kleidis, mida Gerli kandis 2007. aastal James Bondi Galal.