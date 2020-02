KENTSAKAS KEISS ⟩ Eestisse tulev hevilegend omadega kimpus: vana kitarrist tegi sama nimega uue bändi

Detsembris alguses kirjutasime, et tänavu 50. tegutsemisaastat tähistav traditsioonilise heavy metal'i eestvedaja Judas Priest jätab juubeliturneelt välja legendaarse kitarristi ja bändi asutajaliikme K. K. Downingu.

Downing lahkus ansamblist kümme aastat tagasi, kuna polnud korraldusliku poole ja bändikaaslaste lavasooritusega rahul, ent lootis suure juubeli eel, et nüüd on sõjakirves maetud.

Judas Priesti klassikaline kitarristide duo K. K. Downing (vasakul) ja Glenn Tipton aastal 2009 Rootsis. FOTO: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

«Ma tundsin, et õige asi, mida teha, on endiste bändikaaslastega ühendust võtta, et nende mõtteid kuulda, ning nende vastus oli, et nad ei võta mind bändi tagasi ega kavatse mind juubelipidustustele kutsuda,» teatas Downing novembri lõpus.

Kitarrist, kes on bändiga seotud olnud 1969. aastast saati, naases mullu üle mitme aasta lavale ning esitas novembris Inglismaal Wolverhamptonis täispika kontserdi jagu Judas Priesti lugusid. Kuna kontsert sai ülevoolavalt positiivset tagasisidet, otsustas 68-aastane Downing lavakarjääri jätkata.

Kuigi vanad bändikaaslased talle selle plaaniga abikätt ei ulatanud, teatas Downing täna, et on kokku pannud uue ansambli, mille nimi on KK's Priest. Kuna Judas Priesti kutsutakse fännide seas samuti Priestiks, võib öelda, et nüüd tegutseb kaks bändi sisuliselt sama nimega.

Downingu bändile lisab kaalukust see, et mikrofoni taga on Tim Owens ehk Ripper, kes laulis Judas Priestis aastatel 1996–2003, kui Rob Halford tegeles sooloprojektidega. Trummidel on Les Binks, kes mängis Judas Priestis 1970. aastatel ning tegi kaasa kahel stuudio- ja ühel kontsertalbumil. Basskitarrist ja teine kitarrist on vähetuntud pillimehed Tony Newton ja A.J. Mills.

Downing tegeleb hetkel bändi debüütalbumi kirjutamisega, mis antakse välja muusikafirma Explorer1 Music Group kaudu. Selleks aastaks on plaanis maailmaturnee, kus esitatakse nii Judas Priesti materjali kui ka uusi palasid. «Massilise nõudluse ja laialdase fännide toetuse tõttu tunnen, et see on see, kuhu ma kuulun,» ütles Downing.

«Kontsertidel võivad fännid oodata repertuaari, mis kombineerib klassikalised Priesti laulud ja tõetruu kõla korralike uhiuute hevilugudega,» lubas legendaarne kitarrist. Niisiis tähistab Judas Priesti 50 aasta juubelit lausa kaks kollektiivi, mõlemas arvestatav hulk «päris» bändi liikmeid.