PEKSUST ORGASMINI ⟩ Ülevaade Jaapani telemängudest, millest veidramaid on raske ette kujutada

Telemängud on olnud osa Jaapani telekultuurist alates sellest, kui sealne televisioonilevi 1950. aastal alguse sai. Varajased mängud olid healoomulisemad ja vähem veidramad, siis läks asi aga käest, vahendab The Atlantic.

Üks esimesi ja mõjukamaid telemänge oli «Žest», mille sisuks oli lihtsalt äratundmine. Järgnevatel aastatel muutusid aga telemängud järjest keerukamaks ning, olgem ausad, veidramaks ja paljud on populaarsust kogunud just tänu sotsiaalmeediale.

Näiteks on telemäng, kus võistlejad peavad ära arvama, millised ruumis olevatest esemetest on valmistatud šokolaadist, kindlasti paljudele tuttav (video leiad SIIT).

Üpris tuntud Jaapani telemäng, kus võistlejad sisenevad ruumi, kus mitmed mööbli- või tarbeesemed on valmistatud hoopis šokolaadist. Võistlejate eesmärk on ära arvata, esemeid hammustades, mis on šokolaad ja mis mitte. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Jaapani telemängudest tekkis mujal maailmas kuvand 80ndatel tänu «Takeshi lossile». 1986. aastal esilinastunud telemängu osad kestsid tund aega ja seal anti tavakodanikest võistlejatele ette erinevaid füüsilisi väljakutseid. Saatel oli kaks hooaega ja see kestis 1990. aastani.

Enamik väljakutseid olid seotud vee või mudaga ning võistlejad pidid Takeshi lossi tungima. Lisaks füüsilistele ülesannetele pidid võistlejad paljude väljakutsete ajal kandma naeruväärset kostüümi. Vahel loobiti võistlejaid väljakutse ajal erinevate asjadega, et nad ebaõnnestuks.

Järgnevas videoklipis on näha katkendit «Takeshi lossi» ühest väljakutsest nimega «Suur lind», kus linnukostüümis võistlejad pidid jalgadega haarama jänese kuju ja selle pesani toimetama. Et asja veelgi raskemaks muuta, proovitakse kahuriga jänes võistlejate jalge vahelt alla tulistada.

Need, kellel ülesanne ebaõnnestub, lastakse näkku tossu.

Erinevalt teistest tolle aja telemängudest Jaapanis oli «Takeshi lossi» võistlejad tavakodanikud mitte staarid. Lisaks sellele jäeti mulje, et võistlejaid justkui «sunniti» mängust osa võtma, kuid tegelikkuses olid osalejad kõigega nõus. Sellest tekkis aga valearusaam Jaapani telemängudest, sest paljud arvavad siiani, et nende eesmärk on inimesi «piinata».

«Takeshi loss» oli suur hitt, seda näidati ligi 30 riigis ja sellest on tehtud teisigi versioone. Ameerikas oli telemäng eetris aastatel 2003 kuni 2007, Soomes 2008. aastal. Mujal maailmas loeti telemängule riigikeeles peale ning tihti tegid seda koomikud. Suurbritannias näidati Tais filmitud «Takeshi lossi» viimati 2019. aastal ja kommentaatoriks oli briti näitleja ja koomik Jonathan Ross, vahendab Digital Spy.

Ühes Jaapani telemängus oli eesmärgiks süüa kuivatis spagette, mis oli praktiliselt võimatu, kuna kuivati pandi ka tööle ja tiirlemisel lendas toit laiali. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Mitte kõik 80ndate ja 90ndate Jaapani telemängud ei olnud nii veidrad, kuid üks veidramaid oli kindlasti meelelahutussaade «Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende!!». 1989. aastal alguse saanud (ja siiani eetris olev) populaane telesaade on tootnud suurel hulgal hetki, mida sotsiaalmeedias «Jaapani veidruste» all tuntakse. Eriti meeldejäävad olid selle telesaate puhul «karistusmängud».

Üks neist on «Batsu eksperiment», mille esimene 24-minutiline osa on ingliskeelsete subtiitritega ka Youtube'is näha (vaata SIIT). Saates mõtlevad osalejad välja «karistusi» teistele mängijatele. Üks saatejuhtidest, koomik Matsumoto Hitoshi, rõhutab saate alguses, et karistused peavad olema valusad.

Jaapani meelelahutussaate mäng, kus osalejad mängivad tihti «karistusmänge». Mängijate eesmärk on vastastelt valu abil saada võimalikult hea reaktsioon. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost