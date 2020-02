PILDID JA VIDEO ⟩ Suurbritannias on lausa piibellik üleujutus

Nädala jooksul tabas Ühendkuningriiki veel teine torm, mis raskendas olukorda veelgi ning kohalike arvates on neil nüüd lausa piibellik üleujutus, sest tänavatel tuleb sõita paatide, süstade ja kanuudega, teatab nst.com.my.

Meteoroloogide sõnul ulatusid tormituuled 140 kilomeetrini tunnis ja mõnes paigas sadas 48 tunni ehk kahe ööpäevaga rohkem kui ühe kuu vihmakogus. Briti keskkonnaagentuuri üleujutuse eest kaitsmise osakonna juht James Bevan lisas, et oht ei ole veel möödas, sest oodata on veel paduvihma ja tugevat tuult.

Tulvavesi on mõjutanud tuhandete inimeste elu, kellest osa allus evakuatsioonikäsule, kuid on palju neid, kes on jäänud oma koju.