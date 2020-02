PILDID JA VIDEO ⟩ Hiina 200 miljonit õpilast ja üliõpilast on koroonaviiruse tõttu e-õppel

Õpetajad ja õppejõud annavad tunde ja loenguid veebikaamera abil, edastades sellisel viisil uut intot ja tedamisi õpilastele, kirjutab msn.com.

Rahvusvahelisse meediasse jõudnud fotodel on näha, et õpetajad on tühjade klasside ees tahvli juures ja nende suunas on kaamera, kuhu nad vaatavad ja räägivad.

Pekingi ülikooli sotsiaalteaduste õppejõud Zhao Yufeng andmas e-loengut FOTO: Shen Bohan via www.imago-images.de / imago images/Xinhua/Scanpix

Veel on pilte kehakultuuri õppejõududest, kes oma kodus näitavad üliõpilastele kehalisi harjutusi.

Hiina Tsinghua ülikooli kehakultuuri õppejõud Hu Xiaoqian andmas oma kodus e-loengut FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Hiina võimud on uue koroonaviiruse levimise takistamiseks võtnud kasutusele erakorralisi meetmeid. Rohkem kui pooled Hiina 1,4 miljardist elanikust on karantiinis ja nad ei tohi oma kodust lahkuda. Avalikud sündmused on keelatud ja nüüdsest ka koolid suletud.

Laste koduõppele jäämine on pannud vanemad keerulisse olukorda, sest nüüd nad peavad algklassides ja põhikoolis käivaid lapsi rohkem aitama.

Üks neist on karantiinilinnas Zhenzhous elav Cao Jing, kellel on 11-aastane tütar ja 7-aastane poeg.

Ema sõnul panevad õpetajad koolis lapsed õppima ja hoiavad distsipliini, kuid kodus on tal lapsi raskem sundida arvutist jälgima, mida õpetaja selgitab. Kodus olles tahaks lapsed vaid mängida.

Hiina võimude teatel jäävad koolid ja ülikoolid suletuks kuni koroonaviiruse ohu lõppemiseni.

Hiina õpilased said inimeseõpetuse raames uue õppeaine, milleks on epideemiaõpetus.

Hiina maapiirkondade ja äärealade, kus internetiühendus on katkendlik või puudub üldse, õpilaste jaoks näitah Hiina hariduskanal õppeprogramme.

Samuti üritatakse aidata neid õpilasi, kelle peres on ainult üks arvuti või ei ole üldse arvutit. Hiinas hoolitsevad laste eest sageli vanavanemad, kuna vanemad on tööl ja vanavanemad ei oska arvutit ja internetti kasutada. Ka see probleem vajab lahendamist.

Hiina lastepsühholoogide ja –psühhiaatrite sõnul võib koroonaviiruse karantiinis olemine mõjuda lastele halvemini kui täiskasvanutele, sest lapsed tahavad joosta ja mängida ning suhelda sõpradega. Selle tõttu võivad lapsed olla ärevamad, ärritunumad ja vihasemad. Eksperdid soovitavad vanematel tagada lastele ka epideemia tingimustes igapäevase rutiini, et elumuutus neid liiga ei kurnaks.

Hiina pealinna Pekingi Fengtai piirkonna õpilane Huang Yahui e-õppel kodus FOTO: Chen Zhonghao / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Hiina riigimeedia arvates tegid haridusametnikud neile antid siudrunist limonaadi, sest koroonaviiruse tõttu õppetöö ei ole katkenud.