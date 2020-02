KAS MEHE KÄTTEMAKS ⟩ Hollywoodi seksterapeut leiti oma kodu rõdu alt surnuna

Politsei reageeris teadetele, et Hollywood Hillsi naabruses «võib kuulda naist karjumas». Tänaval jooksis neile vastu Harwicki korterikaaslane, kelle sõnul rünnati naist nende kodus.

Politsei leidis kolmanda korruse rõdult alla lükatud Harwicki tänavalt. Naisterahvas oli väga raskelt vigastatud ja teadvuseta. Ta toimetati kohalikku haiglasse, kus ta hiljem suri.

Los Angelese politseijaoskond avaldas, et uurimine on seni näidanud, et Harwicki koju murti sisse ja et ülakorrusel toimus rüselemine.

Arreteeritud on Harwicki endine poiss-sõber Gareth Pursehouse (41). Teda hoitakse vahi all. Hetkel pole selge, kas Pursehouse'il on advokaat.

Harwick avaldas hiljuti, et kardab oma endist poiss-sõpra ning võttis tema vastu lähenemiskeelu. Politsei sõnul oli lähenemiskeeld aegunud ja teadaolevalt kohtus Harwick mehega kaks nädalat enne surma.

Harwick oli Lääne-Hollywoodis tuntud terapeut, kes oli spetsialiseerunud pere- ja seksinõustamisele. Ta käis regulaarselt erinevates podcasti saadetes, telekanalites ja Youtube'i kanalites on tööst rääkimas.

Endine Playboy modell Harwick kihlus 2018. aastal telesaate «Kuum hind» saatejuhi Drew Careyga. Umbes aasta hiljem läksid nad lahku.

Naise surma järel on sotsiaalmeediasse tekkinud rohkelt austusavaldusi. Modell Emily Sears kirjutas: «Minu terapeut. Tema töö muutis mu elu. See on südantlõhestav, ta pühendas oma elu teiste aitamisele.»

«Rääkisime üksikasjalikult minu koduvägivallaga seotud minevikust,» kirjutas telekanali E! produtsent Kelsey Darragh. «Ta pühendas oma elu sellele, et aidata minusuguseid naisi. See kõik tundub ebareaalne. Puhka rahus, dr Amie.»