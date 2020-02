ESIMEST KORDA AJALOOS ⟩ Kolmandik Eesti Laulu finaali lugudest on ühe noormehe sulest

Teemakangelane on 26-aastane helilooja ja muusikaprodutsent Karl-Ander Reismann, kes aitas kirjutada nii Stefani, Ingeri, Rasmus Rändvee kui ka Shira laulu. Kõik neli laulu pääsesid finaali ning kuna kokku on finaalis 12 laulu, ütleb lihtne matemaatiline tehe, et kolmandik neist on Reismanni omad.

1. Stefan - «By My Side»

Reismann on Stefaniga koostööd teinud varemgi, näiteks kirjutas ta Vajé laulu «Laura (Walk With Me)».

2. Rasmus Rändvee - «Young»

Reismann rääkis eelmisel kuul «Reporteris», et lugu sündis Rändvee demost. «Kui käisime Lätis laulukirjutajate laagris, lasi Rasmus autos mulle mingeid demosid ja üks neist oli see laul «Young», kus tal oli salm valmis kirjutatud,» meenutas Reismann, «ja siis ma ütlesin, et sellel on kuidagi väga unikaalne või äge kõla. Siis saime stuudios kokku ja kirjutasin sellele refrääni.»

Reismann paljastas, et laul on kirjutatud nii, et Rändvee saaks oma hääleulatust näidata. «Ma ütlesin Rasmusele, et laula kõige ägedam ja võimsam noot, mida sa oskad laulda. Siis ta laulis mega valjult ja sellest samast noodist me alustasime eelrefrääniga,» rääkis ta.

3. Inger - «Only Dream»

Noore laulja Ingeri ja Reismanni koostöö algas 2018. aasta suvel. «Suvel kirjutas mulle produtsent Karl-Ander Reismann, et ta on väga vaimustuses minust ja vaimustuses ka minu häälest ja tahab minuga koostööd teha,» meenutas Inger mullu Elu24-le antud intervjuus, kuidas kahe muusiku teed ristusid.

Koos kirjutati ka eelmise aasta võistluslaul «Coming Home», mis jäi finaalis kuuendale kohale.

4. Shira - «Out in Space»

Kusjuures mullu jõudis Reismann finaali kolme looga, neid esitasid Inger, Stefan ja Sissi. Kõik kolm artisti lõpetasid kuue parema hulgas ning Stefan sai lauluga «Without You» 3. koha. Enne Reismanni pole keegi kolme ega nelja looga Eesti Laulu finaali pääsenud.

Kuigi tänavu on noore helilooja võiduvõimalused statistiliselt suuremad, ei ennustata tema lugudele võitu. Tõenäoliselt kordub see, mis eelmisel aastal, ehk kõik Reismanni laulud jõuavad esimese kuue sekka, ent mitte kolmandast kohast kõrgemale. Kihlveoportaalid paigutavad kõige kõrgemale Rasmus Rändvee või Stefani loo.

Eesti Laul 2020, I poolfinaal, Tartu, 13.02.2020: Karl-Erik Taukar ja Karl-Ander Reismann FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Eesti Laulu debüüdi tegi Reismann 18-aastase koolipoisina, kui osales konkursil kollektiiviga Soundclear. Toona polnud ta ainult loo autor, vaid ka esitaja ja solist. See valem noormehele edu ei toonud ning lugu «A Soldier Boy» poolfinaalist edasi ei pääsenud.

Kuula ja meenuta!

Reismann rääkis «Reporteris», et tema jaoks on olemas kahte sorti laulud: ühed, mis on tooted, ja teised, mis on päriselt laulud. «Kui ma kuulan muusikat, siis paljude lugude pealt tunnen, et mingi plaadifirma on tellinud loo ja öelnud, et tehke sellises stiilis lugu sellele artistile, siis me laseme välja. Või siis on muusikud tulnud kokku ja mõelnud, et teeme midagi ägedat. Mina üritan teha seda teist,» sõnas ta.