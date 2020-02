Eestlanna tembeldas Norra mehe pedofiiliks ja põgenes lastega

Vandeadvokaat Ene Mõtte on Josteini kõrval olnud alates 2013. aastast. Ajast, mil mees vaidles Eestis oma laste hooldusõiguse üle. Ene suutis Josteini välja sikutada pedofiiliasüüdistusest ja on ka nüüd abiks, et üles leida tema tütred, kellest üks on 10-aastane ja teine 8.

Ka vandeadvokaadi arvates on Eesti õiglus teinud palju valesid samme. Ta pakkus korduvalt välja, et Jostein tuleb vabatahtlikult Eestisse ütluseid andma, aga seda ei soovitud. Vandeadvokaat ütleb, et protsessi käigus oli selgelt näha, kuidas laste ütlused muutusid. Kohtusse minemise hetkeks oli selgunud, et laste ema oli võsukesi ise survestanud.

Ajal, mil Jostein istus vangitrellide taga, pandi kõik tema Norra farmi loomad magama. Jostein ütleb, et peagi on haamri alla minemas kogu tema farm, sest kogu raha on kulunud laste eest võitlemisele.

«Kuuuurija» saade läks koos laste isa, vandeadvokaadi, politsei ja lastekaitsetöötajatega aadressile, kus Anna peaks lastega viibima. Üllatuslikult ilmus kohale aga Vene õigeusu ülempreester, kes Anna kohtuprotsessideks raha aitas koguda. Lapsi korteris polnud ja ülempreester hoiab väidetavalt korteril vaid silma peal.

Ülempreester on tänaseni täielikult veendunud, et Josten on pedofiil. Anna pihiisa väidab, et on Anna kodus palju aega veetnud ning näinud, kuidas too oma lastega suhtleb, mistõttu pole põhjust manipulatsioonis kahelda.

«Kohus arutas Jostein Finseråseni süüdistust kinnisel istungil, seetõttu ei saa prokuratuur süüdistuse sisu avada. Avalik on kogu loost nii palju, et mees on seksuaalse väärkohtlemise süüdistuses õigeks mõistetud. Selle juhtumiga on seotud veel mitu vaidlust, hulgaliselt vastukäivaid ütlusi ja manipulatsioone. Saame praeguseks faktina nentida vaid üht: meil ei ole õnnetunud ega õnnestu kunagi selle süüdistuse kohta täit tõde selgeks teha,» seisab prokuratuuri selgituses.

Jostein ei ole tänaseks oma lapsi 4 aastat näinud.