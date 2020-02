VIDEO ⟩ Vandenõuteooriad koroonaviiruse kohta: seda võib tekitada ka Corona õlu

Hiljem lükati see teooria ümber ja seni ei ole kindlaid andmeid, kuidas viirus, millele Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andis tähistuseks COVID-19, levima hakkas. Vandenõuteoreetikud on veendunud, et viirus kas pääses kogemata või pääseti välja Wuhani viroloogialaborist, kus teoreetikute arvates Hiina arendab bioloogilisi relvi, teatab awario.com.

Sotsiaalmeedias levivad mitmed teooriad koroonaviiruse kohta, neist populaarsemad on:

Uus koroonaviirus on Hiina bioloogiline relv USA vastu

Kui saadi teada, et Hiinast Wuhanist on alguse saanud uus ohtlik viirus, keeras kogu maailm Hiinale selja. Kohe hakati Hiinat süüdistama, et nad arendavad bioloogilisi relvi, viiruseid, millest üks võis laborist välja pääseda.

Salajane laboratoorium. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Lehekülje BioWeapons Act looja Francis Boyle’i arvates arendab Hiina Maailma Terviseorganisatsiooni WHO teadmisel bioloogilisi relvi ja see uus viirus pärineb Wuhani viroloogialaborist, kus tehakse ohtlikke katseid.

Boyle on seisukohal, et hiinlased teevad Wuhani laboris bioloogilisi relvi eelkõige eesmärgiga kasutada neid USA vastu.

Boyle lisas, et veel on teooria, et Hiina luuretöötajad varastasid koroonaviiruse Kanada laboratooriumist ja viisid Wuhani laborisse, kus seda edasi arendati, kuid midagi läks valesti.

Uus koroonaviirus on USA bioloogiline relv Hiina vastu

USAs levib vandenõuteooria, et uus koroonaviirus COVID-19 on USA loodud ja Hiinas Wuhanis lahti lastud, olles osa Hiina vastasest bioloogilisest sõjast.

Salajane labor. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Vandenõuteoreetikute arvates andis USA president Donald Trump luurele käsu rünnata Hiinas biorelvaga ning luuretöötajad valisid selleks koroonaviiruse, mille vastu veel vaktsiini ei ole. Rünnak tehti, kuna Hiina on hakanud arengus USAst mööda minema, olles USAle suureks ohuks.

Uus koroonaviirus levib koos Mehhiko õlle Coronaga ja seda saab ravida küüslauguga

Koos mõnevõrra loogiliste vandenõuteooriatega koroonaviiruse kohta, levivad ka teooriad, mis on totaalselt jaburad.

Corona õlu. Pilt on illustreeriv FOTO: EDGARD GARRIDO/REUTERS/SCANPIX

Kõige populaarsem neist on, et see viirus levib koos Mehhiko õlle Coronaga ja selle ravimiseks tuleks süüa suures koguse küüslauku, soovitavalt mitu kilogrammi. Kuid raviks sobib hädakorral ka küüslaugupasta või küüslauguküüntega vesi. Väidetavalt aitab ka seesamiseemneõli.

Koroonaviirus on õhu kaudu leviv HIV

On neid vandenõuteoreetikud, kelle arvates on uus koroonaviirus hoopis õhu kaudu leviv HIV ehk ehk HI-viirus ehk inimese immuunpuudulikkuse viirus.

HI-viirus. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Kuna se on laboris loodud, siis ei saa seda ravida nii nagu HI-viirust, mille märklauaks on immuunsüsteemi olulised rakud, kaasa arvatud närvisüstemei rakud.

Mitmed tööstused tekitasid koroonaviiruse paanika, et raha teenida

Vandenõuteoreetikute arvates on uue viiruse levimine ja inimeste massiline haigestumine mitmele tööstusele, kaasa arvatud farmaatsiatööstusele kasulik.

Hiinas paikades, kus koroonaviiruse tõttu on linnu ja asulaid karantiini pandud, haaravad inimesed poodidest igaks juhuks kõike ja kaupu on hakanud nappima.