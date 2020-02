VIDEO ⟩ Michigani järve rannale tekkis tuhandeid jääpalle

Michigani osariigi loodusvarade ameti esindajad tegid Holland State Parki rannas olevatest jääpallidest pildid ja postitasid need sotsiaalmeediasse.

Ameti juhi Sean Mulligani teatel on jääpallid erineva suurusega, ulatudes väga väikestest pallidest kuni suurte pallideni, mis vaevu pihku mahuvad.

«Olin varem kuulnud, et teatud ilmastikutingimustel tekivad sellised jääpallid, kuid ma ei olnud varem neid oma silmaga näinud,» lisas ameeriklane.

Mulligani arvates on kaldal tuhandeid jäiseid palle.

USA meteoroloogide teatel tekivad need pallid madalas rannavees siis, kui temperatuur on miinustes. Lained vormivad veepinnal oleva jääpudru pallideks, paisates need rannale.