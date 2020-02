Kuuuurija ⟩ Süütu pereisa pisteti Eestis pedofiilias süüdistatuna vangi

Täna on mees süüdistusest prii ja saanud ka kohtult oma mõlema tütre täieliku hooldusõiguse. Paraku on aga Josteni eksabikaasa detsembrikuust koos lastega kadunud ning Eesti politsei on Josteni tütred kuulutanud tagaotsitavaks, kuid laste asukohta ei ole suudetud välja uurida.