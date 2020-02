KOLTISEST ISA ⟩ Tütrega ülikooli kaasa läinud isast sai seksisekti juht ja kursusekaaslastest tema orjad

Kerikule mõisteti karistuseks kolm aastat vangistust.

Tütar isa mõju all

Ray tütar Talia, kes lõpetas Sarah Lawrence'i 2013. aastal, ei ole ajakirjanike kõnedele vastanud. Ülikooli ajal ei väsinud aga tütar oma isa kiitmast ning rääkis kõigile, kuidas mõjukad inimesed kuritarvitasid tema isa.

Lawrence Ray mitte ainult ei asutanud oma tütre ühiselamus seksisekti, vaid ajas kiilu ka oma tütarde vahele.

Praegu 30-aastane Talia Ray otsib endiselt ühendust oma noorema õe Avaga, kellega ta ei ole väidetavalt juba aastaid suhelnud, kuna peret raputasid isa väited ema vägivallatsemisest.

Ray manipuleeris oma teismelise tütre Taliaga, et rünnata oma eksabikaasat ja laste ema Teresat.

Kui paar 2004. aastal lahutas, süüdistas Talia oma ema väärkohtlemises, rääkis perele lähedane allikas New York Magazine'ile. New Jersey lastehoolekande osakond pidas neid väiteid põhjendamatuks – osaliselt seetõttu, et Ava ei lasknud end isa süüdistustest mõjutada.

Kui ametnik küsis toona nelja-aastaselt Avalt, kas ema on teda löönud, naeris tüdruk ja vastas: «See on see, mida isa käsib mul öelda.»

New Jersey lastehooldusteenused määrasid küll lõpuks laste hooldusõiguse Teresale, kuid Talia, kes oli väidetavalt isa mõju all, otsustas elada noorte varjupaikades.

Aastaid hiljem kahetses Talia, et kaotas sideme oma noorema õega ja ta on väitnud, et ei ole Avaga 2005. aasta detsembrist enam kontaktis olnud.

Talia Ray kirjutas oma õele mõeldes ka Twitterisse postituse, kus teatas, et armastab ja igatseb Avat. FOTO: Kuvatõmmis Twitterist

«Mu õde Ava oli lasteaias, kui meid lahutati ja homme saab ta 15-aastaseks. Jumal, see oli juba nii ammu, et ma isegi ei tea, mida Ava arvab, mida talle on öeldud, kuidas ta on meie suhte järsu katkemise järel hakkama saanud,» ütles Talia viis aastat tagasi sotsiaalmeedias avaldatud videos.

Hoolimata perekondlikest väljakutsetest, näivad Ray õed edukad oma akadeemilises ja ühiskondlikus elus.

Talia on nüüd juristiabi Durhamis, Põhja-Carolinas.

Ta osaleb aktiivselt ka osariigi demokraatliku partei tegevuses ja käib oma isa jälgedes suheldes enamasti vaid strateegiliselt mõjukate inimestega.

2019. aasta veebruaris nähti Taliat ja tema kasuvanaisa Gordon Rayd Durhami etenduskunstide keskuses toimunud üritusel aktiivselt semutsemas Watergate'i ajakirjaniku Bob Woodwardiga.