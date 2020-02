PILDID JA VIDEO ⟩ Jaapanis toimus tuhandete inimeste osavõtul alastifestival

Festival, mis jaapani keeles on Hadaka Matsuri, toimub veebruari kolmandal laupäeval Saidaiji Kannonini templis, mis on Okayamast 30 minuti rongisõidu kaugusel, teatab cnn.com.

Kuid umbes 10 000 osalenud meest ei olnud täiesti alasti, nii nagu festivali nimi eeldab. Neil oli minimaalselt kehakatteid, Jaapani niudevöö «fundoshi» ja valged sokid «tabi».

Iidne festival, millega pühitsetakse küllust, jõukust ja viljakust, algab kohaliku aja järgi kell 15.20 noortele mõeldud sündmusega, mille abil loodetakse poisid panna festivalist huvituma.

Hiljem on mehed templi juures, kus nad puhastavad end jääkülma veega, minnes läbi veekogu. Seejärel kogunevad nad templisse.

Niudevöödega Jaapani mehed puhastamas end Okayama lähedase templi veekogus enne õnnetoovat rituaali. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters/Scanpix

Kui kell 22 on pime, tulevad templisse preestrid, kes viskavad nelja meetri kõrguselt meestele 100 oksakimpu ja kaks 20-sentimeetri pikkust shingi pulka, mis peaksid õnne tooma. Kõik 10 000 meest, kes on templis nagu sardiinid karbis, üritavad preestrite visatud õnnetoovaid esemeid kätte saada. Jaapanis usutakse, et kes sellise saab, seda ootab ees hea aasta.

Shingi pulgad on nõutumad kui oksad, sest need usutakse rohkem õnne toovat.

Kuna mehed võitlevad nende asjade eest, siis lõpeb see paljudele vigastuse, marrastuse, sinikate ja väljaväänatud liikmetega.

Jaapani alasti festivalil on nii üksikosalejaid kui ka firmade meeskondi, samuti saavad sellest soovi korral osa võtta välismaalased.

Alasti festivali alguseks loetakse rituaali, mis algas 500 aastat tagasi Muromachi perioodil (1338 – 1573), kui kohalikud tulid Saidaiji Kannonini templi juurde püüdma preestrite poolt visatud paberist talismane, mis pidid õnne tooma.

Üha rohkem kohalikke ihkas saada neid pabertalismane ja rituaal kasvas suuremaks. Samas nad märkasid, et kui nad haaravad talismani järele, siis võib see rebeneda. Riided hakkasid haaramist segama ja lõpuks heideti need seljast ning paberist esemed vahetati puidust esemete vastu, kuna need on vastupidavamad.

Okayama festivalil osaleb ka naisi, kuid nad ei ole alasti ning nad esitavad naistrummimängijate muusika saatel traditsioonilisi tantse. Nende etteaste ja ilutulestik toimuvad enne põhisündmuse algust.

Sel aastal pidid Okayama festivali korraldajad koroonaviiruse tõttu rakendama erimeetmeid. Pealtvaatajad pidid kandma hingamisteid kaitsvaid maske ning templi juurde oli pandud desinfitseerimisvahendeid.

Jaapanis on veel teine samalaadne suur festival, mis toimub Chiba prefektuuris Yotsukaidos, kus niudevööga mehed võitlevad omavahel ja kannavad lapsi kukil läbi muda, see on kurjade vaimude väljaajamise rituaal.