VÕIGAS PLAAN ⟩ USAs plaanis libafotograaf oma kliendilt vastsündinud beebi varastada ja imikuga teise osariiki põgeneda

«Ta tahtis tüdrukut ja soovis, et beebi oleks maksimaalselt viis nädalat vana, sest plaanis lapse teise osariiki viia ja ta seal ise üles kasvatada,» kirjeldas Washingtoni Pierce'i maakonna šerifi esindaja tagamaid õõvastava juhtumi tagamaid, vahendas BuzzFeed.

38-aastane Juliette Parker vahistati eelmise nädala reedel ja teda peetakse kinni röövimis- ja kallaletungikahtluses. Pierce'i maakonna šerifi büroo andmetel võeti vahi alla ka Parkeri 16-aastane tütar.

Šerifi osakonna teatel tutvus ohvrist värske ema Parkeriga Facebooki grupis, kus Parker pakkus tasuta beebifotosid, mida ta saaks kasutada oma portfoolio täiendamisel. Ohver külastas Parkeri kodu kolm korda – võttis koos lapsega mobiiltelefoniga selfisid ja pühkis sõrmejäljed puudutatud asjadelt.

Kolmanda külastuse ajal pakkus Parkeri 16-aastane tütar aga ohvrile muffinit, mis oli uimastava ainega täidetud.

«Põhimõtteliselt ohver uimastati,» kirjeldas Pierce'i maakonna šerifi pressiesindaja Ed Troyer.

«Nad täitsid muffini uimastitega, ohver sõi selle ära ning nad üritasid temalt last võtta,» kirjeldas Troyer.

Pärast tuimus-, uimasus- ja iiveldustunnet läks ema haiglasse ja tegi politseisse avalduse. Hiljem avastas ohver, et Parker oli varastanud tema maja võtmed.

Uurijate sõnul oli see kõik osa Parkeri plaanist, et röövida pisike tüdruk ning kasvatada teda kui oma last.

Pärast Parkeri vahistamist on politsei poole pöördunud veel teisigi noori emasid, kellele naine lähenenud oli.

Pärast uudise avalikuks tulekut pöördus politsei poole ka Amanda Appling, kes rääkis KOMO Newsile, et suhtles Parkeriga detsembris, kuid siis oli naine talle öelnud, et ei soovi hetkel poisse pildistada.

Gabby Romain, kes oli samuti Parkeriga kontaktis olnud, oli fotograafiga kokku leppinud, et naine tuleb tema sünnitamist jäädvustama. «Mõelda vaid, et ma oleksin kellegi sellise oma pere lähedale lubanud ... see on tõesti raske,» rääkis Romias KOAA Newsile.

Parker kasutas ka nimesid Juliette Noel ja Juliette Gains.

Kahtlusalune kandideeris eelmisel aastal ebaõnnestunult Colorado Springsi linnapea kohale, kasutades nime Julie Parker. Linnapeaks kandideerimise ajal võttis ta sõna kodutute teemal ja toetas neile taskukohase eluaseme loomist.

News5 andmetel on Parker on seotud kogu riigis 20 kinnistuga.

Neist mitu asub Washingtonis ja Texases ning kaks Colorado Springsis.

Ühe Colorado Springsi aadressil asuva maja naabrid rääkisid, et Parker polnud nii sotsiaalne ja nad ei saanud isegi aru, et ta kandideerib 2019. aastal linnapeaks.

News5 sai samuti teada, et Parker on seotud ühe fiktiivse äriga San Antonios ja tal on alates 2014. aastast Washingtonis kolm kriminaalsüüdistust.

Kolm aastat tagasi avas aga naine Juliette Noeli nime kasutades GoFundMe lehel korjanduse, kus teeskles, et põeb ajukasvajat ning vajab elupäästva operatsiooni jaoks 4100 dollarit.