VIDEO ⟩ Hokimees kaotas «tühise» tõuke pärast 100 000 dollarit

Mängukeelu üheks põhjuseks oli ka see, et mehel oli varem juba distsiplinaarkaristus soolas. Hooaja alguses ründas ta matši ajal joonekohtunikku.

«Naeruväärne. Selliseid juhtumeid on olnud korduvalt...Kogu süsteem on täiesti vigane. Uskumatu, et mängijatena sellega nõus oleme,» kirjutas maruvihane Kane.

Kane`il võib olla ka rahalisi probleeme, sest Las Vegase väljaanne Review Journal kirjutas, et hokistaaril on The Cosmopolitan Las Vegas-kasiino ees 500 000 dollarine võlg. Kasiino on Kane`i ka kohtusse andnud.