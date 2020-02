KULLA HINNAGA SENTIMEETER ⟩ Rootsi teivashüppetäht raha jahil

«Kergejõustiklase elu pole nagu jäähokimängijal või jalgpalluril, et iga kuu kindlal kuupäeval kontojääk suureneb ja palk laekub. Duplantis saab iga rekordi eest suured boonused, seetõttu ongi mõistlik teha võimalikult palju rekordeid,» rääkis Åström Expressenile.

«Iga rekordi eest saab nii palju raha, et Duplantise poolt oleks rumal tõsta latt kohe näiteks 6.30 peale, see oleks kui endale jalga laskmine,» sõnas Åström.

Kogenud spordimänedžer, soomlane Jukka Härkönen ei nõustu Åströmiga. Soome väljaandele Iltalehti rääkis Härkonen, et latt tõstetakse nii kõrgele, kui võimalik.

«Kõnelesin Duplantise mänedžeri Daniel Wessfeldtiga. Nad ikkagi lähtuvad oma tegemistes sportlikult pinnalt. See tähendab, et kui kevadel-suvel on head tingimused, siis hüpatakse nii kõrgele, ki võimalik,» rääkis Härkönen.