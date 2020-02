JUBA JÄLLE? ⟩ Brigitte Susanne Hunt teatas, et tal on poolteist kuud olnud uus armastus!

Instagrami fännidega sensuaalset videot jaganud Brigitte Susanne Hunt tunnistas, et tema uus armastus on juba poolteist kuud olnud bachata.

Erinevate Tubade Klubis tantsu vihtunud Brigitte kirjutas, et videol nähtav on tema ja tantsutreeneri Indrek Mägi senise töö tulemus. «Kuidas meeldib?» päris ta oma fännidelt.

Need ei hoidnud ka emotsioone vaka all. «Hei, Brigitte! Olen sinu jaoks üks suvaline jälgija. Aga mis ma tahtsin öelda, et sa oled nii kihvt tüdruk. Ilus, andekas, taibukas, eriti oma nooruse kohta!» kiitis üks fänn.