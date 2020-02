VAATA OTSE ⟩ Eesti politsei ja prokuratuur pistsid süütu Norra pereisa pedofiiliasüüdistusega vangi

Eesti politsei ja prokuratuur pistsid Norrast pärit süütu kodaniku pedofiiliasüüdistusega vangikongi ja Eesti riigile läks see viga maksma 60 000 eurot. Kuid mehe jaoks ei ole see õudusunenägu lõppenud: tema eksabikaasa on jäljetult kadunud ja lapsed on kuulutatud tagaotsitavateks.