HÜVASTI, MARTIN ⟩ Siret Kotka tõi uue mehe seltskonda

Eile tähistas Rakvere teater 80 aasta juubelit uhke peoga, kus oli kohal teatrimaailma koorekiht ja ka poliitik Siret Kotka, kes eelmisel kuul lõpuks abielu lahutatud sai.

Kuigi Kotka väitis, et abielule sai saatuslikuks eksmehe Martin Repinski kõrvalsuhe, väitis too risti vastupidist. «Minuni jõudsid faktid, mille peale Siret tunnistas, et tema peaaegu kümme aastat kestnud suhe kestis meie suhte kõrvalt edasi,» väitis Repinski eelmisel kuul Elu24-le.

Kas sel jutul oli alust või mitte, on raske spekuleerida, kuid kindel on see, et nüüd on Siretil silmarõõm igatahes olemas. Paar astus avalikkuse ette juubelipeol ning isegi riietus oli sobivalt valitud: mehe lips oli toon toonis naise rohelise kleidiga.

«Pika elu jooksul on see teater saanud tunda ka hetki, kus inimesed istusid saalis kasukatega ning ähvardas teatri sulgemine. Usun, et need ajad on kõik minevikus ning tulevik pakub Rakvere teatrile palju-palju häid etendusi,» kirjutas poliitik ühismeedias.

Loodetavasti on minevikus ka Sireti suhtemured ning uue kaaslasega läheb kooselu märksa libedamalt!