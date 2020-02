INTERVJUU ⟩ Kas Eurovisioonil käinud Suntribe tuleb veel kokku? Laura kergitas saladuseloori!

Laura finaalikoht hõigati välja viiaste seas, kuid seda lauljanna pahaks ei pane. Ta on varasematest aastatest juba harjunud, et peab žürii otsust ootama. «See pingelangus ja õnn ning rõõm - see oli nii hea tunne,» muljetas ta siiski.

Laura usub, et varasem kogemus on ikka suur eelis. Seda ta ei karda, et «vanadel» nägudel silma jäämine raskeks läheks. «Olles bändi ja enda kirjutatud muusikaga laval, on see värske ja uus tulemine ka enda jaoks,» usub Laura.