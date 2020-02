VIDEO ⟩ Bangladeshi seksitöötaja sai lõpuks auväärse matuse

Seni on prostituutide surnukehi visatud jõkke ja maetud nimeta haudadesse ning vaimsed juhid on keeldunud nende matusetseremooniat läbi viimast.

Afp.com teatel on Bangladeshis hakkanud prostituutidesse suhtumine muutuma, kuna 65-aastasena surnud endine seksitöötaja Hamida Begum sai seal esimesena islamistliku matuse.

Begum töötas Daulatdia bordellis, mis on maailma üks suuremaid. Seal töötab 1200 prostituuti, kes teenindavad päevas umbes 5000 klienti.

Moslemienamusega Bangladeshis on üle 18-aastaste töötamine prostituudina seadusega lubatud, kuid ühiksonnas ja usuringkondades on see ikkagi hukkamõistetud. Selle tõttu ei ole usumehed ja kirikute esindajad nõustunud surnud prostituutide matuse- ja mälestustseremooniat läbi viima.