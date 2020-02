PAPARATSO ⟩ Tõsielustaar Caitlyn Jenner jäi vahele võileivapoes!

Tõsielustaar ja motivatsioonikõneleja Caitlyn Jenner on transsooline , 1949. aastal sündis ta hoopis William Bruce Jennerina.

Jenner on abielus olnud kolmel korra. Aastatel 1972-1981 oli ta abielus Chrystie Scottiga, neil on koos kaks last Burton Jenner ja Cassandra Marino.